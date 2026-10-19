Toplantının ardından farklı kabine üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Lecornu, "Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi ve kolluk kuvvetlerinin gösteriler kapsamında son derece iyi çalıştığını söyledi.

Fransa’da protestolarda yağmalama: Hükümet harekete geçti | Fotoğraf: AA

Ülkedeki düzensizliğin aşırı sol tarafından organize edildiğini savunan Lecornu, hala Marsilya kentinde aşırı solla ilgili bir sorun yaşandığını dile getirdi.

BAŞBAKAN LECORNU: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN TALİMAT VERDİK Lecornu, valilere bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları için talimat verdiğini belirterek, söz konusu yasağın nasıl uygulanacağı hakkında detay paylaşmadı.

HÜKÜMETTEN "KARARLIYIZ" MESAJI

Hasarlardan etkilenen dükkanları destekleyeceklerini dile getiren Lecornu, gösterilerde ortalığı kırıp dökenlerin bunun maliyetini ödemesi gerektiğini kaydetti.

Lecornu, söz konusu dükkanların esnafına işsizlik maaşı verileceğini ve özel bir destek fonu oluşturulacağını aktararak, "Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım." dedi.

"TAM BİR ŞİZOFRENİ"

Olağanüstü hal ilan etmek yerine sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih ettiğini dile getiren Lecornu, "Üç haftadır polisin (insanları) öldürdüğünden veya yaraladığından bahsediliyor ve 2 gündür bize polisin nerede olduğu soruluyor. Bu Fransız tarzı bir şizofreni." şeklinde konuştu.

Lecornu, polisin cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunarak, sarı yeleklilerin gösterileri hakkında "Cumartesi günü, zor sahneler yaşansa da kimse öldürülmedi ve bu bir mucize. Bu da polislerin işini yaptığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.