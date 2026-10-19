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Avrupa'nın göbeği alev alev! Fransa'daki protestolar için harekete geçildi: Sokağa çıkma yasağı geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Avrupa'nın göbeği alev alev! Fransa'daki protestolar için harekete geçildi: Sokağa çıkma yasağı geliyor

Fransa’da hafta sonu düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından hükümet harekete geçti. Başbakan Sebastien Lecornu, bazı bölgelerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi.

Fransa'da sarı yeleklilerin hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlediği gösterilerin ardından tansiyon yükseldi.

Şiddet ve yağmalama olaylarının yaşandığı protestolar sonrası hükümet harekete geçti.

Fransa Başbakanı, ülkede bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi | Fotoğraf: EPAFransa Başbakanı, ülkede bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi | Fotoğraf: EPA

Lecornu, hafta sonu ülkede düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet ve yağmalama olaylarının ardından kabine üyeleriyle başkent Paris'te kriz toplantısı düzenledi.

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Toplantının ardından farklı kabine üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Lecornu, "Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi ve kolluk kuvvetlerinin gösteriler kapsamında son derece iyi çalıştığını söyledi.

Fransa’da protestolarda yağmalama: Hükümet harekete geçti | Fotoğraf: AAFransa’da protestolarda yağmalama: Hükümet harekete geçti | Fotoğraf: AA

Ülkedeki düzensizliğin aşırı sol tarafından organize edildiğini savunan Lecornu, hala Marsilya kentinde aşırı solla ilgili bir sorun yaşandığını dile getirdi.

BAŞBAKAN LECORNU: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN TALİMAT VERDİK

Lecornu, valilere bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları için talimat verdiğini belirterek, söz konusu yasağın nasıl uygulanacağı hakkında detay paylaşmadı.

HÜKÜMETTEN "KARARLIYIZ" MESAJI

Hasarlardan etkilenen dükkanları destekleyeceklerini dile getiren Lecornu, gösterilerde ortalığı kırıp dökenlerin bunun maliyetini ödemesi gerektiğini kaydetti.

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Lecornu, söz konusu dükkanların esnafına işsizlik maaşı verileceğini ve özel bir destek fonu oluşturulacağını aktararak, "Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım." dedi.

"TAM BİR ŞİZOFRENİ"

Olağanüstü hal ilan etmek yerine sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih ettiğini dile getiren Lecornu, "Üç haftadır polisin (insanları) öldürdüğünden veya yaraladığından bahsediliyor ve 2 gündür bize polisin nerede olduğu soruluyor. Bu Fransız tarzı bir şizofreni." şeklinde konuştu.

Lecornu, polisin cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunarak, sarı yeleklilerin gösterileri hakkında "Cumartesi günü, zor sahneler yaşansa da kimse öldürülmedi ve bu bir mucize. Bu da polislerin işini yaptığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fransa’da kriz: Sokağa çıkma yasağı geliyor | Fotoğraf: AAFransa’da kriz: Sokağa çıkma yasağı geliyor | Fotoğraf: AA

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortalığı kırıp dökenleri engellemek için önlemler alınması talimatını verdiğini hatırlatarak, bu akşamdan itibaren söz konusu önlemlerin alınacağını aktardı.

Nunez, bu hafta sonu polis ve jandarma sayısını artıracakları bilgisini vererek, Fransa'da bu hafta beklenen futbol maçlarının sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyeceğini söyledi.

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DENAİN KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Denain Belediye Başkanı Anne-Lise Dufour-Tonini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 25 Ekim'e kadar kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındığını belirtti.

Fransa’da protesto alarmı: Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı | Fotoğraf: AAFransa’da protesto alarmı: Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı | Fotoğraf: AA

Dufour-Tonini, bu yasaktan söz konusu saatlerde çalışan veya acil işleri olan kişilerin muaf tutulacağını kaydetti.

FRANSA'DA NEDEN PROTESTO DÜZENLENİYOR?

  • Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

  • Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

  • Gösteriler sırasında en az bin 500 dükkan yağmalanırken, büyük kentlerde göstericiler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

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