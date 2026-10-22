OpenAI ve Meta'nın raporları, İsrail kaynaklı bir etki ağına işaret etti. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi) Kampanyanın özellikle ABD'deki siyahi Demokrat Kongre üyelerini hedef aldığı ve İsrail'e yönelik geniş bir toplumsal destek bulunduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.



TEAM JORGE VE SEÇİMLERE MÜDAHALE



İsrail bağlantılı özel şirketlerin siyasi süreçlere müdahalesine ilişkin bir diğer örnek, eski İsrail askeri personeli Tal Hanan'ın yönettiği "Team Jorge" adlı yapı oldu.



Uluslararası araştırmacı gazetecilik konsorsiyumu Forbidden Stories'in koordinasyonunda yürütülen ve OCCRP, The Guardian, Haaretz ile Le Monde'un da katıldığı araştırmada, Hanan ve ekibinin gizli görüşmelerde dünya genelinde 33 cumhurbaşkanı seçimi kampanyasında çalıştıkları, bunların 27'sinde başarılı oldukları ortaya çıkarıldı.



Araştırmaya göre ekip, AIMS adlı yazılım aracılığıyla çok sayıda sahte sosyal medya profilini yöneterek çevrim içi tartışmaları etkilemeyi, siyasi rakipler hakkında yanıltıcı içerikler yaymayı ve hedeflerin iletişim hesaplarına erişmeyi teklif etti.



Gazeteciler, grubun bazı siyasi aktörlerin Telegram ve Gmail hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı ve sahte hesap ağlarını kullanma kapasitesini doğruladığı bulgular elde etti.

Eski İsrail askeri personeli Tal Hanan (Foto: X) OCCRP, grubun Kenya'daki 2022 cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale etmiş göründüğünü bildirdi.



BİRLEŞİK KRALLIK'TA SİYASİ NÜFUZ TARTIŞMASI



İsrail bağlantılı siyasi nüfuz gündemi daha önce İngiltere'de de gündeme geldi.



Al Jazeera Araştırmacı Gazetecilik Birimi'nin Ocak 2017'de yayımladığı gizli çekimlerde, İsrail'in Londra Büyükelçiliğinde görev yapan siyasi yetkili Shai Masot'un, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim politikalarını eleştiren bazı İngiliz siyasetçileri siyasi açıdan zor durumda bırakmaya yönelik ifadeleri yer aldı.



Görüntülerde Masot'un, dönemin İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı hedef alan konuşmaları da bulunuyordu.



Görüntülerin yayımlanmasının ardından İngiliz siyasetçiler olayın araştırılmasını istedi. İsrail'in Londra Büyükelçiliği, açıklamasında Masot'un görev süresinin yakında sona ereceğini bildirdi.

İsrail bağlantılı siyasi nüfuz gündemi daha önce İngiltere'de de gündeme geldi. (Foto: REUTERS) Büyükelçi Mark Regev de açıklamaları kabul edilemez bulduğunu belirterek Duncan'dan özür diledi. Masot daha sonra görevinden ayrıldı.



Fransa'nın resmi dijital müdahale izleme kurumu VIGINUM'un raporuna göre, BlackCore, yüzlerce koordineli bot hesabıyla İskoçya hükümetini ve Bölgesel Başbakan John Swinney'yi hedef aldı.



Müdahalenin temel amacının, İskoç yönetiminin Gazze'deki askeri operasyonları eleştiren ve İsrail ordusuna teçhizat sağlayan firmalara yönelik destekleri askıya alan politikalarını kamuoyu baskısıyla yıpratmak olduğu belirlendi.



Olayı "demokrasiye açık bir tehdit" olarak niteleyen İskoçya yönetimi soruşturma çağrısı yaparken Birleşik Krallık Kabine Ofisi diplomatik ilişkileri koruma gerekçesiyle ilgili istihbarat dosyalarını açıklamayı reddetti.



ORTA ASYA'DA PREDATOR VE PEGASUS TEHDİDİ



Doğrudan kamuoyu manipülasyonunun yanı sıra, İsrail menşeli askeri istihbarat kökenli aktörlerin kurduğu Intellexa firmasının bünyesindeki Predator ile NSO Group'un Pegasus casus yazılımları, Orta Asya ülkelerinde de seçim güvenliğini ve siyasi alanı tehdit ediyor.



Uluslararası Af Örgütü, Citizen Lab ve teknoloji devi Google'ın Tehdit İstihbaratı Grubu (GTIG) verilerine göre, eski İsrail askeri istihbarat subayları tarafından yönetilen Intellexa bünyesindeki Predator casus yazılımı bazı Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere bölgede aktif bir gözetim altyapısı olarak kullanılıyor.