İsrail bağlantılı şirketlerin Fransa, ABD ve İngiltere’deki dijital müdahale iddiaları ile Orta Asya’daki casus yazılım faaliyetleri gündemde
İsrail bağlantılı bazı özel şirketlerin, Fransa'da seçim süreçlerine müdahale ettiği ve Fransız bir kamu yayıncısının izleyicilerin siyasi yönelimlerine ilişkin hassas verileri İsrailli bir şirkete sağlamayı değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından, seçim güvenliği ve seçimlere yabancı müdahale tartışmaları yeniden gündem oldu.
Fransa'da çevrim içi yayın yapan Mediapart gazetesi, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin yaklaştığı dönemde ülkenin kamu yayıncısı France Televisions'ın (France TV) izleyicilerin siyasi yönelimlerine dair hassas verileri İsrailli e-ticaret şirketine sağlamaya çalıştığıyla ilgili haber yaptı.
France TV Haber Direktörü Philippe Corbe'nin, seçim dönemlerinde adayların katıldığı siyasi programın izleyicilerle interaktif hale getirilmesi önerisi üzerine, izleyicilerin siyasi yönelimlerine ilişkin verileri toplayacak bir içerik ve dijital araç geliştirilmesi gündeme geldi.
Kanal yönetimi, çalışanların veri güvenliği ve dış müdahale risklerine ilişkin endişelerine rağmen projeyi İsrailli e-ticaret şirketi Terrific'e vermeyi değerlendirdi ancak konunun basına yansıyacağını öğrenince kararından vazgeçti. Fransız solcu siyasetçiler ve milletvekilleri ise sosyal medyadan tepki göstererek kamu yayıncısından açıklama talep etti.
İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme geldi. İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansıdı.
Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlattı.
Fransa'da kamu yayıncısı ve yerel seçimler üzerinden gündeme gelen müdahale haberleri, İsrail bağlantılı şirketlerin yurt dışındaki siyasi süreçlerle ilişkilendirildiği daha geniş bir tartışmanın parçasını oluşturuyor.
ABD'den Afrika'ya ve Avrupa'nın farklı ülkelerine uzanan araştırmalar, sahte sosyal medya hesaplarıyla yürütülen nüfuz faaliyetlerinden siyasetçileri hedef alan casusluk operasyonlarına kadar farklı yöntemlere işaret ediyor.
ABD'DE YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL ETKİ OPERASYONU
İsrail bağlantılı dijital müdahalelerin öne çıkan örneklerinden biri, ABD'deki siyasetçileri hedef alan çevrim içi kampanya oldu.
The New York Times'ın Haziran 2024'te yayımladığı araştırmaya göre, İsrail Diaspora İşleri Bakanlığı, ABD'de İsrail lehine kamuoyu oluşturmayı amaçlayan dijital etki kampanyası için Tel Aviv merkezli siyasi pazarlama şirketi STOIC'le çalıştı.
Yaklaşık 2 milyon dolarlık bütçeyle yürütüldüğü bildirilen kampanyada, yapay zeka tarafından üretilen içerikler, sahte sosyal medya hesapları ve haber siteleri kullanıldı.
OpenAI ve Meta'nın yayımladığı tehdit istihbaratı raporlarında da İsrail kaynaklı bir etki ağına ilişkin bulgular yer aldı. Meta, STOIC ile bağlantılı ağı, sahte ve ele geçirilmiş hesaplar kullanması nedeniyle platformundan kaldırdığını bildirdi.