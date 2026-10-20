Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu
Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestolar, hafta sonunda yağma, kundaklama ve polisle çatışmalara dönüştü. Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, binlerce iş yeri zarar gördü, tarihi bir belediye binası alevlere teslim oldu. Güvenlik krizinin büyüdüğü ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Körfez turuna çıkması da hükümetin öncelikleri ve güvenlik politikası üzerindeki tartışmaların gölgesinde kaldı.
Fransa, son yılların en ciddi sokak olaylarından biriyle karşı karşıya. Ülke genelinde kamu hizmetlerindeki aksaklıklar, okullardaki koşullar ve artan yaşam maliyetine yönelik tepkilerle düzenlenen gösteriler, hafta sonunda şiddet olaylarına sahne oldu.
Bazı bölgelerde mağazalar yağmalandı, lüks markaların mağazaları tahrip edildi, kamu binaları hedef alındı.
Başkent Paris'te ve Lille ile Nice gibi kentlerde yerel sokağa çıkma kısıtlamaları devreye sokuldu.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede hükümet, olayların kontrol altına alınması için yeni adımlar atarken, belediye başkanları kentlerinin bazı bölümlerinin korumasız bırakıldığını savundu.
Sokaklardaki gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Körfez ülkelerini kapsayan diplomatik tura çıkması, sert bir dille eleştirildi. Macron, Kuveyt'ten başlayarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan ziyaretinde bölgesel istikrar, enerji güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü konularını gündemine aldı.