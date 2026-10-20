PARİS'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI! BİRÇOK KENTTE ÖNLEMLER ARTIRILDI Fransız makamları, hafta sonunda yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından pazartesi günü birçok kentte yerel kısıtlamalar uygulamaya başladı. Paris'te belirli bölgelerde gösteriler yasaklanırken, Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles çevresinde gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Başbakan Sébastien Lecornu, başkent genelinde kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı yerine belirli bölgelerde ve yerel düzeyde önlemlerin uygulanmasını daha uygun bulduğunu açıkladı. Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Lille'de de bazı bölgelerde çocuk ve gençlerin gece saatlerinde sokağa çıkmasını sınırlayan tedbirler alındı. Nice'te kent merkezinde reşit olmayanlara yönelik gece kısıtlaması uygulanırken, Marsilya'da toplanma ve gösterilere yasak getirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hafta sonu 60 bin polis ve güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini, ancak bu sayının şiddet olaylarını kontrol altına almak için yeterli olmadığını kabul etti.