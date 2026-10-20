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Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestolar, hafta sonunda yağma, kundaklama ve polisle çatışmalara dönüştü. Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, binlerce iş yeri zarar gördü, tarihi bir belediye binası alevlere teslim oldu. Güvenlik krizinin büyüdüğü ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Körfez turuna çıkması da hükümetin öncelikleri ve güvenlik politikası üzerindeki tartışmaların gölgesinde kaldı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 1

Fransa, son yılların en ciddi sokak olaylarından biriyle karşı karşıya. Ülke genelinde kamu hizmetlerindeki aksaklıklar, okullardaki koşullar ve artan yaşam maliyetine yönelik tepkilerle düzenlenen gösteriler, hafta sonunda şiddet olaylarına sahne oldu.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 2

Bazı bölgelerde mağazalar yağmalandı, lüks markaların mağazaları tahrip edildi, kamu binaları hedef alındı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 3

Başkent Paris'te ve Lille ile Nice gibi kentlerde yerel sokağa çıkma kısıtlamaları devreye sokuldu.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 4

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede hükümet, olayların kontrol altına alınması için yeni adımlar atarken, belediye başkanları kentlerinin bazı bölümlerinin korumasız bırakıldığını savundu.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 5

Sokaklardaki gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Körfez ülkelerini kapsayan diplomatik tura çıkması, sert bir dille eleştirildi. Macron, Kuveyt'ten başlayarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan ziyaretinde bölgesel istikrar, enerji güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü konularını gündemine aldı.

FRANSA YANIYOR, MACRON KÖRFEZ TURUNDA: GERGİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ!
Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 6

PARİS'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI! BİRÇOK KENTTE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Fransız makamları, hafta sonunda yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından pazartesi günü birçok kentte yerel kısıtlamalar uygulamaya başladı. Paris'te belirli bölgelerde gösteriler yasaklanırken, Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles çevresinde gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 7

Başbakan Sébastien Lecornu, başkent genelinde kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı yerine belirli bölgelerde ve yerel düzeyde önlemlerin uygulanmasını daha uygun bulduğunu açıkladı. Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 8

Lille'de de bazı bölgelerde çocuk ve gençlerin gece saatlerinde sokağa çıkmasını sınırlayan tedbirler alındı. Nice'te kent merkezinde reşit olmayanlara yönelik gece kısıtlaması uygulanırken, Marsilya'da toplanma ve gösterilere yasak getirildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 9

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hafta sonu 60 bin polis ve güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini, ancak bu sayının şiddet olaylarını kontrol altına almak için yeterli olmadığını kabul etti.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 10

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARI HEDEF ALINDI

Protestoların ardından Paris'in lüks mağazalarıyla tanınan bölgelerinde hasar dikkat çekti. Place Vendôme çevresinde mağazaların büyük bölümü kepenklerini kapatırken, güvenlik görevlileri iş yerlerinin önünde nöbet tuttu.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 11

Dior mağazasının giriş kapısının kırıldığı, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren ve Gucci gibi markaların Paris merkezindeki mağazalarının camlarının zarar gördüğü bildirildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 12

Fransa Perakende ve Ticaret Federasyonu, hafta sonundaki olaylardan yaklaşık 3 bin mağazanın etkilendiğini açıkladı. Kurum, yağmalanan her mağazanın arkasında emekleri ve geçim kaynakları zarar gören işletme sahipleri, çalışanlar ve aileler bulunduğuna dikkat çekti.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 13

Marsilya'da Olympique de Marseille futbol kulübünün resmî mağazası da yağmalandı. Mağaza yöneticileri ve işletme sahipleri, polis müdahalesinin yetersiz kaldığını savundu.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 14

LİMOJES'DE TARİHİ BELEDİYE BİNASI KÜLE DÖNDÜ

Fransa'daki şiddet olaylarının en çarpıcı görüntülerinden biri, ülkenin orta kesimindeki Limoges kentinden geldi. Hafta sonu çıkan yangında 1883 tarihli tarihi belediye binasının çatısı ve çan kulesi çöktü.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 15

AFP'nin 20 Ekim tarihli haberine göre olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Aşırı sol hareketlerle bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelinin daha önce güvenlik birimlerinin takibinde bulunduğu bildirildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 16

Yangınla ilgili soruşturmaya Fransa'nın terörle mücadele birimleri de dahil edildi. Yetkililer, olayın terör saldırısı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin sürecin sürdüğünü açıkladı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 17

Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guérin, polis müdahalesini eleştirerek güvenlik güçlerinin gerekli kaynaklara sahip olmadığını savundu. Belediye binasının yeniden inşası için hükümetten milyonlarca avroluk destek talep etti.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 18

Cumartesi günü kentte düzenlenen gösteriye yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, bunlardan 700'ünün yetkililer tarafından radikalleşmiş ve aşırı şiddet eğilimli olarak tanımlandığı aktarıldı. Pazar akşamı ise şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla yaklaşık 7 bin kişi bir araya geldi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 19

SOKAKLAR KARIŞIRKEN MACRON KÖRFEZ TURUNDA

Fransa'daki kriz sürerken Cumhurbaşkanı Macron, 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmesi planlanan dört ülkelik Körfez turuna devam etti. Ziyaretin ilk durağı Kuveyt oldu. Macron, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı törenle karşılandı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 20

Macron daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye geçti. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından resmî törenle karşılanan Macron, turun üçüncü durağı Bahreyn'de de temaslarda bulundu. Programın Katar ayağının da ziyaret kapsamında gerçekleştirilmesi planlandı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 21

Fransa Cumhurbaşkanlığı, temasların bölgesel istikrar, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve enerji güvenliği üzerinde yoğunlaşacağını duyurdu. Ziyaret, küresel petrol arzı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksadığı ve bölgesel gerilimlerin yükseldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 22

EKONOMİK KRİZ VE GÜVENLİK ENDİŞESİ PİYASALARA DA YANSIDI

Fransa'daki olaylar, Avrupa piyasalarında da baskı yarattı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre Avrupa'nın önde gelen borsa endeksleri salı günü kayıplarını sürdürdü. Fransa'nın CAC 40 endeksi gerilerken, ülkenin 10 yıllık tahvil getirisi yükseldi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 23

Siyasi belirsizlik, kamu maliyesi üzerindeki baskı ve hükümetin bütçe düzenlemeleriyle ilgili sorunlar, yatırımcıların risk algısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 24

Protestoların İtalya ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde de hayat pahalılığı ve yakıt fiyatları üzerinden düzenlenen eylemlerle aynı döneme denk gelmesi, kıta genelindeki ekonomik huzursuzluğa ilişkin endişeleri artırdı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 25

TARİHİ BİNALAR AĞIR HASAR ALDI

Fransa'da hayat pahalılığı, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve eğitim koşullarına yönelik tepkilerle başlayan gösteriler, hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü. Bazı kentlerde kamu binaları hedef alınırken, çıkan yangınlar tarihi yapılarda ağır hasara yol açtı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 26

SOKAKLARDA TAHRİBATIN İZLERİ

Gösteriler sırasında kamu alanları ve kent altyapısı da zarar gördü. Barikatların kurulduğu, bazı bölgelerde yangınların çıktığı ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 27

BİNLERCE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ, KISITLAMALAR BAŞLADI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, cumartesi günü ülke genelinde 60 bin polis ve güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı. Buna rağmen güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını kontrol altına almakta zorlandığı belirtildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 28

Paris'te belirli bölgelerde gösteriler yasaklanırken Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles çevresinde gece kısıtlamaları uygulandı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 29

Lille ve Nice gibi kentlerde de özellikle çocuk ve gençlere yönelik gece sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Marsilya'da ise toplanma ve gösterilere yasak uygulandı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 30

FRANSA'DA HASARIN BOYUTU TARTIŞILIYOR

Fransa'da protestoların ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, yaklaşık 3 bin mağazanın olaylardan etkilendiği bildirildi.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 31

Limoges'te tarihi belediye binasının ağır hasar alması ve Paris'te lüks mağazaların hedef olması, olayların ekonomik ve kültürel etkilerini de gündeme taşıdı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 32

Yetkililer kamu düzenini yeniden sağlamaya çalışırken, sendikalar 5 Kasım'da yeni grev ve gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Paris harabe Körfez şahane! Protestoların dinmediği Fransa'daki yıkım görüntülendi, Macron'un dikkat çeken turu 33

Fransa'da sokaklardaki gerilimin nasıl seyredeceği ve zarar gören yapıların ne ölçüde onarılabileceği merak konusu oldu.

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