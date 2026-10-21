Macron, Fransa'daki olayları göçmenlerle ilişkilendiren Trump'ın sözlerini “kabul edilemez ve aptalca” diyerek eleştirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa’daki olayları göçmenlere bağlayan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump’ın sözlerini “kabul edilemez ve aptalca” olarak nitelendiren Macron, “bilgi manipülasyonu” suçlamasında bulundu. Fransa lideri, cumartesi günü düzenlenecek protestolarda olay çıkmasını önlemek için yasal tüm tedbirlerin alınacağını da açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Fransa'daki olaylar üzerinden yeni bir gerilim yaşandı. Trump'ın 17 Ekim'de Fransa'da yaşanan olayları göçmenlerle ilişkilendiren açıklamalarına tepki gösteren Macron, söz konusu ifadeleri sert bir dille eleştirdi.
Macron, Trump'ın açıklamalarını "kabul edilemez ve aptalca" olarak nitelendirirken, Fransa'daki gelişmeler hakkında "yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu" yapıldığını savundu.
TRUMP'IN GÖÇMEN AÇIKLAMALARINA TEPKİ
Trump'ın Fransa'daki olayları göçmenlere bağlaması, Paris yönetiminin tepkisini çekti. Macron, bu tür açıklamaların kabul edilemeyeceğini belirterek, Fransa'daki gelişmelerin dışarıdan yapılan manipülatif yorumlarla çarpıtılmasına karşı çıktı.
İki lider arasındaki söz düellosu, göç politikaları ve Avrupa'daki toplumsal olaylar üzerinden ABD ile Fransa arasında yaşanan görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.
MACRON'DAN PROTESTO ÖNCESİ GÜVENLİK MESAJI
Macron, cumartesi günü Fransa'da düzenlenmesi planlanan protestolara da değindi. Fransa'nın, gösteriler sırasında olay çıkmasını önlemek amacıyla yasal çerçevede gerekli tüm tedbirleri alacağını bildirdi.
Açıklama, Fransız yönetiminin protestolar öncesinde kamu düzenini korumaya yönelik hazırlıklarını artıracağı mesajı olarak değerlendirildi.
Macron'un Trump'a yönelik sert çıkışı ve protestolar öncesinde verdiği güvenlik mesajı, Fransa'da hem iç güvenlik hem de uluslararası siyasi gerilim başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.