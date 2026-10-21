Macron, Fransa'daki olayları göçmenlerle ilişkilendiren Trump'ın sözlerini “kabul edilemez ve aptalca” diyerek eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa’daki olayları göçmenlere bağlayan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump’ın sözlerini “kabul edilemez ve aptalca” olarak nitelendiren Macron, “bilgi manipülasyonu” suçlamasında bulundu. Fransa lideri, cumartesi günü düzenlenecek protestolarda olay çıkmasını önlemek için yasal tüm tedbirlerin alınacağını da açıkladı.