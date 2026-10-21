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Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da hafta sonu yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasakları genişletildi. Hükümet, yeni protestolar öncesinde polis ve askerleri birlikte görevlendirmeye hazırlanırken İtalya, Milano'daki çatışmaların ardından 500 askeri devreye soktu.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 1

Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olayları, yağma ve kamu binalarının ateşe verilmesinin ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasakları uygulanırken, yeni protestolar öncesinde polis ve askerlerin birlikte görev yapacağı geniş çaplı bir güvenlik operasyonu hazırlanıyor. Başbakan Sébastien Lecornu, hafta sonu yaşanan olaylara müdahalede eksiklikler olduğunu kabul ederek cumartesi günü için "çok kapsamlı" bir güvenlik konuşlandırması yapılacağını açıkladı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 2

Avrupa'da güvenlik endişeleri Fransa ile sınırlı kalmadı. İtalya'da Milano'da yaşanan çatışmaların ardından 500 askerin görevlendirilmesi onaylanırken, Roma yönetimi yeni güvenlik tedbirlerini gündemine aldı. Akaryakıt fiyatları ve yaşam maliyetine yönelik protestoların gıda tedarik zincirini de aksatması, kıta genelinde toplumsal gerilime ilişkin kaygıları artırdı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 3

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GENİŞLETİLDİ

Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ardından Paris, Lyon ve Marsilya'nın da aralarında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasakları devreye alındı veya mevcut kısıtlamalar genişletildi.

Paris'te République Meydanı ve Les Halles bölgesinin bazı kesimlerini kapsayan gece yasağı uygulanırken, başkentte Şanzelize Caddesi, kamu binalarının çevresi ve tren istasyonları gibi noktalarda halka açık toplanmalara da kısıtlamalar getirildi. Lyon'da kent merkezindeki sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Marsilya'da ise kent merkezinin belirli bölgelerinde reşit olmayanlara yönelik gece kısıtlaması getirildi.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 4

Bordeaux ve Nice'te daha önce açıklanan yasakların da sürdürüleceği bildirildi. Toulouse'da ise perşembe gecesinden pazar gününe kadar gece yarısı ile sabah 05.00 arasında uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı duyuruldu.

Fransız hükümeti, yerel kısıtlamaların ardından bazı bölgelerde gecenin daha sakin geçtiğini ve kontrolün yeniden sağlanmasına katkıda bulunulduğunu açıkladı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 5

BAŞBAKAN İTİRAF ETTİ: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Fransa Başbakanı Lecornu, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarına müdahalede ciddi eksiklikler bulunduğunu kabul etti. Lecornu, istihbarat alanında aksaklıklar yaşandığını, polislerin sahadaki konuşlandırılmasının yetersiz kaldığını ve planlanan polis izinlerinin iptal edilmemesinin hata olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez de yaşananlar nedeniyle özür dileyerek, "Olanlardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Sorumluluğun bana düşen kısmını kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 6

Hükümet, cumartesi günü düzenlenmesi beklenen yeni protestolar öncesinde güvenlik tedbirlerini artırmaya hazırlanıyor. Fransa'nın başlıca öğrenci sendikası UNEF, eğitim sistemindeki sorunlara ve yetersiz finansmana dikkat çekmek amacıyla yeni gösteriler düzenleme çağrısı yaptı. Sarı Yelekliler hareketi de yükselen akaryakıt maliyetlerine karşı eylem çağrısında bulundu.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 7

TARİHİ BELEDİYE BİNASININ YAKILMASIYLA İLGİLİ GÖZALTI

Fransa'da şiddet olaylarının sorumlularını belirlemek amacıyla soruşturmalar genişletildi. Yetkililer, sokak olaylarına karışan kişileri tespit etmek ve yakalamak için 200 soruşturmacının görevlendirildiğini açıkladı.

Limoges kentinde tarihi belediye binasının yanarak yıkılmasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle salı günü bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin güvenlik birimlerinin izleme listesinde bulunduğunu ve aşırı sol bir gruba mensup olduğunu bildirdi

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 8

Fransa Parlamentosu da olayların nedenlerini, istihbarat eksikliklerini ve güvenlik güçlerinin müdahalesini incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurmaya hazırlanıyor.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 9

Şiddet olaylarının ekonomik etkileri de hissediliyor. Süpermarket zinciri Carrefour, yağma ve maddi hasar nedeniyle on milyonlarca avro kayba uğradığını açıkladı. Fransa'nın borçlanma maliyetleri de yatırımcıların yeni protestoların yaratabileceği risklerden endişe duymasıyla yükseldi. Reuters'ın aktardığına göre, 10 yıllık Fransız devlet tahvillerinin getirisi 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 10

İTALYA'DA 500 ASKER MİLANO SOKAKLARINDA

Fransa'daki olayların ardından Avrupa'da güvenlik endişelerinin arttığı bir diğer ülke İtalya oldu. Milano'da hafta sonu yaşanan çatışmalar, mağazaların yağmalanması ve kamu düzeninin bozulması üzerine İtalya hükümeti 500 askerin kentte görevlendirilmesini onayladı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 11

Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, güvenlik önlemlerini sertleştiren bir dizi düzenlemeyi de kabul etti. Yeni tedbirler arasında reşit olmayanların gözaltına alınmasını kolaylaştırmak, gösterilerde şiddete katılımı ayrı bir suç olarak tanımlamak ve çocuklarının eylemler sırasında verdiği zararlardan dolayı ebeveynlere para cezası uygulamak bulunuyor.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 12

Milano'daki olaylarda mağazalar yağmalandı, polislerle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Bazı lüks markalar mağazalarını geçici olarak kapatırken kent merkezindeki işletmeler güvenlik önlemlerini artırdı.

İtalya'nın güneyinde ise akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar ve kamyon şoförlerinin yol kapatma eylemleri gıda tedarikini aksattı. Makarna üreticileri faaliyetlerini durdurmak veya azaltmak zorunda kaldı; bazı bölgelerde süpermarketlerde peynir, meyve ve sebze gibi ürünlerin arzında sıkıntılar yaşandı.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 13

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, yaşanan olayları sosyal medya üzerinden yürütülen bir tür "hibrit savaş" olarak nitelendirdi. Crosetto, TikTok ve YouTube gibi platformların yanı sıra diğer çevrim içi ağların da bu süreçte kullanıldığını savundu. Bu değerlendirme İtalyan hükümetinin görüşünü yansıtıyor.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 14

AVRUPA'DA PROTESTOLAR YAYILIYOR

Fransa ve İtalya'daki olaylar, artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerine ilişkin memnuniyetsizliğin Avrupa genelinde yeni protestoları tetikleyebileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Arnavutluk'ta da Başbakan Edi Rama hükümetine karşı protestoların art arda yedinci gününde devam etmesi bekleniyordu. Belçika'da ise hafta sonu düzenlenen gösteriler sırasında çatışmalar yaşandı.

Fransa'daki protestoların arkasında artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerine ilişkin şikâyetler bulunuyor. Ancak şiddet olaylarının nedenleri konusunda siyasi aktörler arasında görüş ayrılıkları sürüyor.

Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti 15

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayları göçmen karşıtı ve İslam karşıtı söylemlerini güçlendirmek için kullanırken, bazı analistler göçün yaşanan huzursuzluğun temel nedeni olduğu değerlendirmesine karşı çıktı.

Fransa hükümeti, cumartesi günü beklenen yeni protestolar öncesinde güvenlik güçlerinin sahadaki varlığını artırmaya hazırlanıyor. İtalya'nın Milano'da 500 asker görevlendirmesiyle birlikte, Avrupa'da sokak olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin sertleştirilmesi gündemin ön sıralarına yerleşti.

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