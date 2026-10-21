Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olayları, yağma ve kamu binalarının ateşe verilmesinin ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasakları uygulanırken, yeni protestolar öncesinde polis ve askerlerin birlikte görev yapacağı geniş çaplı bir güvenlik operasyonu hazırlanıyor. Başbakan Sébastien Lecornu, hafta sonu yaşanan olaylara müdahalede eksiklikler olduğunu kabul ederek cumartesi günü için "çok kapsamlı" bir güvenlik konuşlandırması yapılacağını açıkladı.

Avrupa'da güvenlik endişeleri Fransa ile sınırlı kalmadı. İtalya'da Milano'da yaşanan çatışmaların ardından 500 askerin görevlendirilmesi onaylanırken, Roma yönetimi yeni güvenlik tedbirlerini gündemine aldı. Akaryakıt fiyatları ve yaşam maliyetine yönelik protestoların gıda tedarik zincirini de aksatması, kıta genelinde toplumsal gerilime ilişkin kaygıları artırdı.

Paris'te République Meydanı ve Les Halles bölgesinin bazı kesimlerini kapsayan gece yasağı uygulanırken, başkentte Şanzelize Caddesi, kamu binalarının çevresi ve tren istasyonları gibi noktalarda halka açık toplanmalara da kısıtlamalar getirildi. Lyon'da kent merkezindeki sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Marsilya'da ise kent merkezinin belirli bölgelerinde reşit olmayanlara yönelik gece kısıtlaması getirildi.

Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ardından Paris, Lyon ve Marsilya'nın da aralarında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasakları devreye alındı veya mevcut kısıtlamalar genişletildi.

Bordeaux ve Nice'te daha önce açıklanan yasakların da sürdürüleceği bildirildi. Toulouse'da ise perşembe gecesinden pazar gününe kadar gece yarısı ile sabah 05.00 arasında uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı duyuruldu.

Fransız hükümeti, yerel kısıtlamaların ardından bazı bölgelerde gecenin daha sakin geçtiğini ve kontrolün yeniden sağlanmasına katkıda bulunulduğunu açıkladı.