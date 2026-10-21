Fransa'da yağma ve şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasakları genişletildi, yeni protestolar öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti
Fransa'da hafta sonu yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasakları genişletildi. Hükümet, yeni protestolar öncesinde polis ve askerleri birlikte görevlendirmeye hazırlanırken İtalya, Milano'daki çatışmaların ardından 500 askeri devreye soktu.
Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olayları, yağma ve kamu binalarının ateşe verilmesinin ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasakları uygulanırken, yeni protestolar öncesinde polis ve askerlerin birlikte görev yapacağı geniş çaplı bir güvenlik operasyonu hazırlanıyor. Başbakan Sébastien Lecornu, hafta sonu yaşanan olaylara müdahalede eksiklikler olduğunu kabul ederek cumartesi günü için "çok kapsamlı" bir güvenlik konuşlandırması yapılacağını açıkladı.
Avrupa'da güvenlik endişeleri Fransa ile sınırlı kalmadı. İtalya'da Milano'da yaşanan çatışmaların ardından 500 askerin görevlendirilmesi onaylanırken, Roma yönetimi yeni güvenlik tedbirlerini gündemine aldı. Akaryakıt fiyatları ve yaşam maliyetine yönelik protestoların gıda tedarik zincirini de aksatması, kıta genelinde toplumsal gerilime ilişkin kaygıları artırdı.
FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GENİŞLETİLDİ
Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ardından Paris, Lyon ve Marsilya'nın da aralarında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasakları devreye alındı veya mevcut kısıtlamalar genişletildi.
Paris'te République Meydanı ve Les Halles bölgesinin bazı kesimlerini kapsayan gece yasağı uygulanırken, başkentte Şanzelize Caddesi, kamu binalarının çevresi ve tren istasyonları gibi noktalarda halka açık toplanmalara da kısıtlamalar getirildi. Lyon'da kent merkezindeki sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Marsilya'da ise kent merkezinin belirli bölgelerinde reşit olmayanlara yönelik gece kısıtlaması getirildi.
Bordeaux ve Nice'te daha önce açıklanan yasakların da sürdürüleceği bildirildi. Toulouse'da ise perşembe gecesinden pazar gününe kadar gece yarısı ile sabah 05.00 arasında uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı duyuruldu.
Fransız hükümeti, yerel kısıtlamaların ardından bazı bölgelerde gecenin daha sakin geçtiğini ve kontrolün yeniden sağlanmasına katkıda bulunulduğunu açıkladı.
BAŞBAKAN İTİRAF ETTİ: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI
Fransa Başbakanı Lecornu, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarına müdahalede ciddi eksiklikler bulunduğunu kabul etti. Lecornu, istihbarat alanında aksaklıklar yaşandığını, polislerin sahadaki konuşlandırılmasının yetersiz kaldığını ve planlanan polis izinlerinin iptal edilmemesinin hata olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Laurent Nuñez de yaşananlar nedeniyle özür dileyerek, "Olanlardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Sorumluluğun bana düşen kısmını kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.