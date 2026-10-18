Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde düzenlenen sarı yeleklilerin gösterilerini değerlendirdi. Nunez, "Protesto düzenlemek temel bir hak, şiddetli ve örgütlü şekilde düzensizlik saçmak değil." ifadesini kullandı.

Hiçbir şeyin emniyet güçlerine, kamu kurumlarına saldırmayı, kamu binalarına hasar vermeyi, valilik ve belediye binalarına izinsiz girmeyi ve dükkânları yağmalamayı haklı çıkaramayacağını belirten Nunez, dünkü gösterilerde bazen geç saatlere kadar zorlu koşullarda görev yapan polis, jandarma erleri ve itfaiyecilere desteğini ifade etti.

Nunez, dün öğle saatlerinden itibaren kamu binalarını hedef almaya ve emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmeye kararlı aşırı sola mensup binlerce kişinin şiddet olaylarına karıştığını, ardından Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strazburg, Grenoble, Nice ve Limoges gibi pek çok kentte dükkânları yağmalayan suçluların da bu kişilere katıldığını savundu. Şu ana kadar dünkü eylemler kapsamında 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklayan Nunez, söz konusu olayların faillerinin tespit edilip adalet karşısında hesap vermesi için soruşturmaların yürütüldüğünü kaydetti.

TAVİZ YOK MESAJI

Nunez, şu ana kadar gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyecinin yaralandığını belirterek bu sayının kesin sayı olmadığına dikkati çekti. Çok sayıda dükkânda ciddi hasar oluştuğunu vurgulayan Nunez, "Cumhuriyet, düzensizliği ve şiddeti dayatmaya çalışanlara karşı hiçbir taviz vermeyecek." ifadesini kullandı. Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti.

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti. Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları da yaşanmıştı. Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkânın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihî belediye binası ateşe verilmişti.