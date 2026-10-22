Suriye'nin, devrik rejimin lideri Beşşar Esad ve kardeşi Mahir Esad hakkında Uluslararası Polis Teşkilatına (Interpol) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahruddin el Aryan'a dayandırdığı habere göre, Esad kardeşlerin dosyaları Interpol'e gönderildi.



Fahruddin el Aryan, firari suçlular Beşşar Esad ve Mahir Esad ile diğer mahkumlar hakkında verilen gıyabi kararların hukuki sonuç doğurduğunu ve haklarında gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosyaların Interpol'e gönderildiğini belirtti.



Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağustos ayında Beşşar Esad ve Mahir Esad ile birlikte 7 firari sanığı idam cezasına çarptırmıştı.