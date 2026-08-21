Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: “Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi hedefliyorlar”

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarını "mekansal soykırım" olarak nitelendirdi. "Yerleşim" ve "yerleşimci" ifadelerinin kullanılmasına da tepki gösteren Çelik, bu kavramların yerine "işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddet" ifadelerinin kullanılması gerektiğini belirtti.

"E1 PLANI SOYKIRIMCI ŞİDDETİN YENİ AŞAMASI"

İsrail'in Batı Şeria'da uygulamaya koymaya çalıştığı E1 planına da değinen Çelik, planı "soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması" olarak tanımladı.

Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde işgalci-yerleşimci konutlarının inşası için ihale açma planını da "şiddetle" kınadığını ifade etti.