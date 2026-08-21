Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: “Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi hedefliyorlar”
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik planlarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail’in Batı Şeria’yı “Gazzeleştirmeye” dönük politikasının sürdüğünü belirterek, söz konusu adımların Filistinlileri vatansızlaştırmayı hedeflediğini savundu.
Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarını "mekansal soykırım" olarak nitelendirdi. "Yerleşim" ve "yerleşimci" ifadelerinin kullanılmasına da tepki gösteren Çelik, bu kavramların yerine "işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddet" ifadelerinin kullanılması gerektiğini belirtti.
"E1 PLANI SOYKIRIMCI ŞİDDETİN YENİ AŞAMASI"
İsrail'in Batı Şeria'da uygulamaya koymaya çalıştığı E1 planına da değinen Çelik, planı "soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması" olarak tanımladı.
Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde işgalci-yerleşimci konutlarının inşası için ihale açma planını da "şiddetle" kınadığını ifade etti.
"BATI ŞERİA'YI FİİLEN İKİYE BÖLMEYİ HEDEFLİYOR"
Çelik, İsrail'in söz konusu adımlarının Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etmeyi amaçladığını belirtti.
Bu politikanın iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırma amacı taşıdığını savunan Çelik, İsrail'in uluslararası toplumun kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
"İSRAİL'İN SINIRLARI NERESİDİR?"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere farklı platformlarda "İsrail'in sınırları neresidir?" sorusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Çelik, Erdoğan'ın bu şekilde İsrail'in işgal politikalarına uluslararası toplumun dikkatini çektiğini belirtti.
Çelik, İsrail'in attığı adımların yalnızca Gazze ve Batı Şeria'yı değil, uluslararası kuralları ve tüm insanlığı hedef aldığını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü, paylaşımını tüm ülkelerin İsrail'in politikalarına karşı ortak ve somut adımlar atması çağrısıyla tamamladı.