İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişine onay verildiği yönündeki haberleri reddetti. Açıklamada, kabinenin kararına rağmen siyasi iradenin gücün Gazze'ye girişini onaylamadığı savunulurken yeniden imar için Hamas'ın silahsızlandırılması şartı öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişine onay verildiği yönündeki haberleri reddetti. Ofis, siyasi iradenin böyle bir onay vermediğini savundu.

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, kabinenin kararına rağmen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişinin siyasi irade tarafından onaylanmadığı ileri sürüldü.

Açıklama, ABD'nin söz konusu güce fon sağlamaya yönelik adımlar attığı bir dönemde yapıldı.

BASINDAKİ ONAY HABERLERİ REDDEDİLDİ

Başbakanlık Ofisi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişine onay verildiği yönündeki basın haberlerini reddetti.

Yerel basına göre, kabine kararı ile Başbakanlık Ofisinin açıkladığı siyasi onay durumu arasında ayrım yapıldığı görülüyor.

YENİDEN İMAR İÇİN HAMAS ŞARTI

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında Gazze'deki yeniden imar çalışmalarına da değinildi.

Açıklamada, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde "herhangi bir yeniden imar çalışmasının kesinlikle başlamayacağı" belirtildi.

İSRAİL MEDYASI KABİNENİN ONAY VERDİĞİNİ YAZMIŞTI

İsrail medyasında daha önce yayımlanan haberlerde ise İsrail Güvenlik Kabinesinin 26 Temmuz'da Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdiği bildirilmişti.

Söz konusu gücün ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı çerçevesindeki idari yapılar arasında yer aldığı aktarılmıştı.

NETANYAHU İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İsrail basınındaki haberlerde Netanyahu'nun, Trump ile görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişini onayladığı da öne sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin son açıklaması ise gücün Gazze'ye girişine siyasi iradenin onay vermediğini savunuyor.