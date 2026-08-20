Başkan Erdoğan, uluslararası platformlarda yaptığı konuşmalarda Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı ağır insani tabloyu gündeme getirdi ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda savaşın başından bu yana en sert tepki veren liderlerden biri oldu.

Türkiye, Gazze başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki ülkelere saldırılarının sona ermesi ve Filistinlilere yönelik insani yardımın kesintisiz ulaştırılması çağrılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'deki operasyonları nedeniyle uluslararası kamuoyunda savaş suçları ve soykırım iddiaları tartışılırken, Ankara bu süreçte Filistinlilerin yanında olduğunu birçok kez açıkladı.