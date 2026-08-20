Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Türkiye'yi Suriye'de "tehlikeli maceralara" sürüklemekle suçladı. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu yönetiminin Türkiye ile gerilimi tırmandırmasını "pervasız ve aptalca" olarak nitelendirdi.
İsrail'den Türkiye'ye yönelik gerilimi artıracak yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak Türkiye'nin Suriye'deki politikası üzerinden haddini aşan ifadeler kullandı.
Katz, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi Suriye'de "tehlikeli maceralara sürüklediğini" öne sürerken, İsrail'in güvenliğini tehdit edecek hiçbir aktöre izin vermeyeceğini savundu.
İsrailli Bakan bununla da yetinmedi. Katz, Başkan Erdoğan'a İsrail'in kendisini savunma konusundaki kararlılığını sınamaması mesajı verdi.
SİYONİST BAKANDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER
Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullandı.
İsrail Savunma Bakanı, "Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, güvenliğini tehdit edecek hiçbir aktöre izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.
Katz ayrıca Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini hedef alarak, Türk parlamentosunda İsrail karşıtı "boş ve gerçeklikten uzak konuşmalar yapmaya devam etmesinin", İsrail'in kararlılığını sınamasından daha iyi olacağını savundu.
İsrailli Bakanın sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki politikası üzerinden Ankara'ya yönelik açık bir meydan okuma olarak gündeme geldi.
KATİL NETANYAHU DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Katz'ın açıklamalarından kısa süre önce İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına karşı olduklarını açıkça duyurdu.
Netanyahu, İsrail işgal güçlerinin salı günü Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı doğruladı. İsrail Başbakanı, saldırının Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunda Şam yönetimine yapılan uyarıların ardından gerçekleştiğini belirtti.
Netanyahu, "İsrail'i tehdit eden bir Türk askeri yapılanmasına Suriye'de izin vermeyeceğiz." dedi.
İsrail Başbakanı, daha önce verilen mesajların yeterince anlaşılmadığını savunarak, "Mesajı daha iyi anlamalarını sağladık." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN ESKİ BAŞBAKANINDAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ
İsrail'in Türkiye'yle gerilimi tırmandıran politikası ülke içinde de tartışma yarattı.
İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırının ardından Türkiye ile gerilimi yükseltmesini "pervasız ve aptalca" olarak nitelendirdi.
Barak, "Netanyahu tamamen kontrolden çıktı." diyerek İsrail Başbakanı'na sert tepki gösterdi.
Türkiye'nin İran veya Beşşar Esad dönemindeki Suriye olmadığını vurgulayan Barak, Ankara ile yaşanan sorunların askeri gerilim yerine Washington koordinasyonunda yürütülecek diplomasiyle çözülebileceğini savundu.
Barak'ın açıklamaları, Netanyahu yönetiminin Türkiye politikasına İsrail içinden gelen dikkat çekici eleştirilerden biri oldu.