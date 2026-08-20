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Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Türkiye'yi Suriye'de "tehlikeli maceralara" sürüklemekle suçladı. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu yönetiminin Türkiye ile gerilimi tırmandırmasını "pervasız ve aptalca" olarak nitelendirdi.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 1

İsrail'den Türkiye'ye yönelik gerilimi artıracak yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak Türkiye'nin Suriye'deki politikası üzerinden haddini aşan ifadeler kullandı.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 2

Katz, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi Suriye'de "tehlikeli maceralara sürüklediğini" öne sürerken, İsrail'in güvenliğini tehdit edecek hiçbir aktöre izin vermeyeceğini savundu.

İsrailli Bakan bununla da yetinmedi. Katz, Başkan Erdoğan'a İsrail'in kendisini savunma konusundaki kararlılığını sınamaması mesajı verdi.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 3

SİYONİST BAKANDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullandı.

İsrail Savunma Bakanı, "Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, güvenliğini tehdit edecek hiçbir aktöre izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz ayrıca Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini hedef alarak, Türk parlamentosunda İsrail karşıtı "boş ve gerçeklikten uzak konuşmalar yapmaya devam etmesinin", İsrail'in kararlılığını sınamasından daha iyi olacağını savundu.

İsrailli Bakanın sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki politikası üzerinden Ankara'ya yönelik açık bir meydan okuma olarak gündeme geldi.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 4

KATİL NETANYAHU DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Katz'ın açıklamalarından kısa süre önce İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına karşı olduklarını açıkça duyurdu.

Netanyahu, İsrail işgal güçlerinin salı günü Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı doğruladı. İsrail Başbakanı, saldırının Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunda Şam yönetimine yapılan uyarıların ardından gerçekleştiğini belirtti.

Netanyahu, "İsrail'i tehdit eden bir Türk askeri yapılanmasına Suriye'de izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanı, daha önce verilen mesajların yeterince anlaşılmadığını savunarak, "Mesajı daha iyi anlamalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 5

İSRAİL'İN ESKİ BAŞBAKANINDAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

İsrail'in Türkiye'yle gerilimi tırmandıran politikası ülke içinde de tartışma yarattı.

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırının ardından Türkiye ile gerilimi yükseltmesini "pervasız ve aptalca" olarak nitelendirdi.

Barak, "Netanyahu tamamen kontrolden çıktı." diyerek İsrail Başbakanı'na sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin İran veya Beşşar Esad dönemindeki Suriye olmadığını vurgulayan Barak, Ankara ile yaşanan sorunların askeri gerilim yerine Washington koordinasyonunda yürütülecek diplomasiyle çözülebileceğini savundu.

Barak'ın açıklamaları, Netanyahu yönetiminin Türkiye politikasına İsrail içinden gelen dikkat çekici eleştirilerden biri oldu.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 6

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEN SURİYE'YE MAZLUMUN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda savaşın başından bu yana en sert tepki veren liderlerden biri oldu.

Başkan Erdoğan, uluslararası platformlarda yaptığı konuşmalarda Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı ağır insani tabloyu gündeme getirdi ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 7

Türkiye, Gazze başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki ülkelere saldırılarının sona ermesi ve Filistinlilere yönelik insani yardımın kesintisiz ulaştırılması çağrılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'deki operasyonları nedeniyle uluslararası kamuoyunda savaş suçları ve soykırım iddiaları tartışılırken, Ankara bu süreçte Filistinlilerin yanında olduğunu birçok kez açıkladı.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 8

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ROLÜ İSRAİL'İ RAHATSIZ EDİYOR

İsrail yönetiminin son açıklamalarının merkezinde Türkiye'nin Suriye'deki rolü bulunuyor.

Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması gerektiğini savunurken, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahaleleri bölgedeki gerilimin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 9

İSRAİL SURİYE'YE SALDIRMIŞTI

İsrail, Suriye'de saldırılarını sürdürüyor. Esad yönetiminin devrilmesinin ardından özellikle Kuneytra ve Dera hattında askeri operasyonlarını yoğunlaştıran İsrail güçleri, Suriye topraklarına girerek köylere baskınlar düzenledi, kontrol noktaları kurdu ve topçu atışları gerçekleştirdi.

Siyonist Bakan haddini aştı! İsrail Savunma Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit mesajı verdi 10

İsrail işgal güçleri bunun yanı sıra Suriye'deki çeşitli askeri hedeflere hava saldırıları düzenlerken, Şam yönetiminin egemenliğini hedef alan adımlarıyla bölgede gerilimi daha da tırmandırdı.

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