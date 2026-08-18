Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail’i alarma geçirdi! Maariv: Gecenin ortasında Erdoğan, Trump karşısında büyük hamle yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesi İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail'in Maariv gazetesi, Ankara-Washington hattındaki teması “Gecenin ortasında: Erdoğan, Donald Trump karşısında büyük hamleyi yaptı” başlığıyla duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın Trump'la görüşmede İran konusunda diplomasi çağrısı yapmasını, Gazze'de İsrail'e yönelik sert eleştirilerini ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke'deki savunma anlaşmasını gündeme getirmesini dikkat çekici buldu.
Maariv'in haberindeki ifadeler, Tel Aviv'in Erdoğan-Trump görüşmesini neden yakından takip ettiğini de ortaya koydu. Gazete, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini yeniden Trump'ın gündemine taşıdığına ve Ankara'nın Orta Doğu'daki diplomatik girişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.
İsrail basınının dikkatini çeken asıl gelişme ise Erdoğan'ın Trump karşısında geri adım atmaması oldu.
"GECENİN ORTASINDA": MAARİV ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİ BÖYLE DUYURDU
Maariv, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesini sıradan bir diplomatik temas olarak sunmadı. Gazetenin manşeti doğrudan Başkan Erdoğan'ın hamlesine odaklandı:
"Gecenin ortasında: Erdoğan, Donald Trump karşısında büyük hamleyi yaptı."
Başlığın devamındaki spotta ise Türkiye ve ABD liderlerinin gece saatlerinde görüştüğü, Erdoğan'ın İsrail'i yeniden hedef aldığı ve Trump'ın İsrail tarafında ciddi endişelere yol açan bu hamleye destek verdiği belirtildi.
Böylece İsrail basını, görüşmenin merkezine Trump'ın değil Erdoğan'ın attığı adımları yerleştirdi.
Maariv'in kullandığı "büyük hamle" ifadesi, Ankara'nın Washington'la yürüttüğü diplomatik trafiğin Tel Aviv tarafından yakından izlendiğini gösterdi.
ERDOĞAN GECE YARISI TRUMP'IN KARŞISINA ÇIKTI
Başkan Erdoğan, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde İran-ABD geriliminin daha da tırmanmaması için diplomatik kanalların sonuna kadar kullanılması gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümü için görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu belirterek Türkiye'nin arabuluculuk ve barış girişimlerine desteğini yineledi. Bu mesaj, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.
Tahran'daki üst düzey yetkililerin daha saldırgan bir askeri yaklaşım benimsenebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından Erdoğan'ın doğrudan Trump'la görüşmesi, Ankara'nın bölgedeki diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, İran ile kara sınırı bulunan NATO üyesi olarak hem Washington hem de Tahran'la doğrudan temas kurabilen ülkeler arasında bulunuyor.
Maariv de bu noktaya dikkat çekerek Türkiye'nin Katar ve Pakistan gibi diğer arabulucu ülkelerle birlikte diplomatik temaslarını sürdürdüğünü aktardı.
TEL AVİV'İ ASIL RAHATSIZ EDEN MESAJ GAZZE OLDU
Erdoğan-Trump görüşmesinin İsrail açısından en kritik başlığı ise İran değil, Gazze oldu. Maariv, Erdoğan'ın görüşmede İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu özellikle öne çıkardı.
Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenen bir dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım ve saldırı faaliyetlerinde artış yaşandığını Trump'a iletti.