İsrail'in Gazze Şeridi'ne ateşkese rağmen devam eden saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle kentteki gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. (AA)

Bu mesaj, İsrail basınında dikkat çekti. Habere göre Ankara, Gazze'deki gelişmeleri yalnızca insani bir mesele olarak değil, bölgesel barış ve güvenlik açısından da doğrudan Washington'ın gündemine taşıdı.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için atılacak adımlara desteğini sürdüreceğini ve bölgede istikrarlı, kalıcı bir uzlaşının sağlanması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Maariv'in haberi de tam olarak bu noktada Başkan Erdoğan'ın Trump'a verdiği mesajı öne çıkardı.

ERDOĞAN'IN GAZZE MESAJI İSRAİL BASININDA YANKILANDI

İsrail gazetesi, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini görüşmenin en önemli başlıklarından biri olarak aktardı. Maariv'in ifadesiyle Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artışı gündeme getirdi. Üstelik bu eleştiri, ABD'nin barış planında ikinci aşamaya geçilmesinin beklendiği bir dönemde geldi.

Ankara'nın mesajı netti:

Gazze'de kalıcı bir çözüm sağlanmadan ve bölgenin yeniden imarı için somut adımlar atılmadan bölgesel istikrardan söz edilemez.

Başkan Erdoğan'ın bu yaklaşımı, İsrail'in Gazze'deki politikalarına yönelik Ankara'nın tutumunda bir değişiklik olmadığını da ortaya koydu.