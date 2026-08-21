-°C
CANLI YAYIN

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, temmuz ayında ağırladığı 8,15 milyon yolcuyla Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İGA CEO'su Selahattin Bilgen, dünya televizyonlarına yaptığı açıklamalarda İstanbul'un stratejik konumu, 340'tan fazla destinasyona uzanan uçuş ağı ve operasyonel verimliliğin küresel yükselişte belirleyici olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın, 1996-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan ve 2023'te yeniden zirveye çıkan Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakması, dünya basınında geniş yankı buldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, CNBC World ve Bloomberg UK televizyonlarına konuk olarak başarının arkasındaki unsurları anlattı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 1

TEMMUZDA 8,15 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

İGA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı, temmuz ayında 8,15 milyon yolcuya hizmet vererek dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alan Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bıraktı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan verilere göre İstanbul Havalimanı, bu performansıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın Heathrow'un 20 yılı aşkın süredir devam eden liderliğini devralması uluslararası medyada geniş yer buldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 2

DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İSTANBUL HAVALİMANI'NI ANLATTI

İGA CEO'su Selahattin Bilgen, CNBC World'de yayımlanan "Market Alert" ile Bloomberg UK'de yayımlanan "The Pulse" programlarına canlı bağlantıyla katılarak soruları yanıtladı.

İstanbul Havalimanı'nın başarısının birçok unsurun birleşiminden kaynaklandığını belirten Bilgen, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen İstanbul'un Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında bulunmasının önemli bir coğrafi avantaj sağladığını söyledi.

Bilgen, bu avantajın İGA'nın sunduğu kapasite, büyüme esnekliği ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle birleşerek İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın zirvesine taşıdığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 3

KAYBEDİLEN TRAFİK YENİ ROTALARLA TELAFİ EDİLDİ

Heathrow Havalimanı'nın 20 yılı aşkın süredir Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını elinde bulundurduğunu hatırlatan Bilgen, dış faktörler nedeniyle kaybedilen trafiğin farklı rotalarla telafi edildiğini belirtti.

Bilgen, Asya, Amerika ve Afrika gibi güçlü büyüme gösteren pazarlardaki uçuşların Heathrow'un geride bırakılmasında etkili olduğunu vurguladı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 4

340'TAN FAZLA DESTİNASYONA UÇUŞ AĞI

İstanbul Havalimanı'nın 340'tan fazla destinasyona uzanan uçuş ağı sayesinde dünyada hava bağlantısında lider konumda olduğunu belirten Bilgen, bu başarının operasyonel verimlilikle birleştiğini söyledi.

Bilgen, söz konusu unsurların birçok hava yolu şirketini İstanbul'dan uçuş başlatmaya yönlendirdiğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 5

ÇİN HATLARINDA YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE BÜYÜME

İstanbul Havalimanı'nın en kapsamlı büyümeyi İstanbul'un tarihsel olarak daha az güçlü olduğu rotalarda gerçekleştirdiğini belirten Bilgen, Çin hatlarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydedildiğini açıkladı.

Kuzey Amerika hatlarında ise iki haneli büyüme sağlandığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 6

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UYGUN KOŞULLAR SUNULUYOR

Dubai ve Abu Dabi gibi güçlü rakiplerden gelen ticari baskıya ilişkin soruyu yanıtlayan Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ücretler açısından benzerlerine kıyasla hava yolu şirketlerine ekonomik koşullar sunduğunu söyledi.

Bilgen; zamanında kalkış performansı, uçak dönüş süreleri, bagaj teslimi ve bagaj kaybı oranları gibi hava yolu şirketlerinin kârlılığını doğrudan etkileyen kriterlerde İstanbul Havalimanı'nın iki yıldır Avrupa'da birinci olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - 7

YOLCULARIN YÜZDE 45'İ AKTARMA YAPIYOR

Bilgen, İstanbul Havalimanı'ndaki toplam yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 45'ini aktarma yolcularının oluşturduğunu açıkladı.

Aktarma uçuşları arasında uzun bekleme süresi bulunan yolculara konaklama hizmetleri sunulduğunu belirten Bilgen, bu uygulamayla yolculara İstanbul'u görme fırsatı verildiğini ve şehrin turizmine katkı sağlandığını ifade etti.

Kısa transfer süresi bulunan yolcular için ise havalimanındaki müze, sergi ve Türk misafirperverliği programlarıyla kapsamlı bir ülke deneyimi sunulduğunu söyledi.

Önceki Haber
ABD'de charter uçak faciası: Alaska'da düşen uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti
ABD'de charter uçak faciası: Alaska'da düşen uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: “Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi hedefliyorlar”
Sonraki Haber
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: “Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi hedefliyorlar”
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın