İstanbul Havalimanı, temmuz ayında ağırladığı 8,15 milyon yolcuyla Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İGA CEO'su Selahattin Bilgen, dünya televizyonlarına yaptığı açıklamalarda İstanbul'un stratejik konumu, 340'tan fazla destinasyona uzanan uçuş ağı ve operasyonel verimliliğin küresel yükselişte belirleyici olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın, 1996-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan ve 2023'te yeniden zirveye çıkan Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakması, dünya basınında geniş yankı buldu.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, CNBC World ve Bloomberg UK televizyonlarına konuk olarak başarının arkasındaki unsurları anlattı.

TEMMUZDA 8,15 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI İGA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı, temmuz ayında 8,15 milyon yolcuya hizmet vererek dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alan Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bıraktı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan verilere göre İstanbul Havalimanı, bu performansıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın Heathrow'un 20 yılı aşkın süredir devam eden liderliğini devralması uluslararası medyada geniş yer buldu.