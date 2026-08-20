ABD'den net Gazze mesajı: "Barış planında kararlıyız"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı 21 maddelik barış planının eksiksiz uygulanmasında kararlı olduklarını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail'den gelen plana yönelik karşıt açıklamalar sürerken, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasına yönelik adımların da sürdüğünü bildirdi. Washington'ın Kongreye fon sağlama niyetini içeren resmi bildirimi gönderdiğini açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana karşı çıkan tutumunun ardından bölgede yeniden yükselen gerilimin ortasında dikkat çekti.

ABD'den Gazze konusunda dikkat çeken bir çıkış geldi. Washington yönetimi, İsrail'den gelen itirazlara rağmen Trump'ın 21 maddelik Gazze barış planının uygulanması konusunda geri adım atmayacağını duyurdu.

"TAM OLARAK UYGULANMASINDA KARARLIYIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada net mesaj verdi. Pigott, "Başkan'ın tarihi 21 maddelik (Gazze'de) barış planının tam olarak uygulanmasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Pigott, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için Uluslararası İstikrar Gücü'nün planın "kilit bir bileşeni" olduğunu belirterek, bu konuda gerekli adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

KONGRE'YE FON BİLDİRİMİ GÖNDERİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İstikrar Gücü'ne mali destek konusunda da somut adım attı. Pigott, Barış Kurulunun "Hamas'ın silahsızlandırılması" planını açıkladığı 31 Temmuz'da, güce fon sağlama niyetlerini içeren resmi bildirimin Kongreye gönderildiğini açıkladı.

Söz konusu bildirim, Trump'ın Barış Kurulunun Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi konusunda Hamas ile anlaşmaya vardığını duyurduğu gün yapıldı.

NETANYAHU PLANI REDDETTİ, GERİLİM TIRMANDI

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana karşı çıkan açıklamaları, sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Washington yönetiminin "tam uygulama" mesajı verirken Tel Aviv'den gelen itirazların sürmesi, ABD-İsrail hattındaki yaklaşım farklılığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner de anlaşmaya destek sağlamak amacıyla bu hafta Orta Doğu'ya gitti. Kushner, Mısır'da Hamas liderleriyle, Kudüs'te ise Netanyahu ile görüşerek planın uygulanmasına yönelik diplomatik temaslarda bulundu.