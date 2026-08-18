İsrail'den Suriye'nin İdlib iline hava saldırısı: Ebu Zuhur Askeri Havaalanı 4 kez hedef alındı

Yerel kaynaklara göre İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında düzenlenen saldırıların ardından can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.