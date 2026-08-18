İsrail'den Suriye'nin İdlib iline hava saldırısı: Ebu Zuhur Askeri Havaalanı 4 kez hedef alındı
Yerel kaynaklara göre İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında düzenlenen saldırıların ardından can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldı. Havaalanına 4 hava saldırısı düzenlendi.
İsrail İdlib saldırısının yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiği bildirildi. Kaynaklar, İdlib'in doğusundaki terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın 4 kez hedef alındığını aktardı.
Saldırıların ardından can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
SALDIRILAR SAAT 03.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece saatlerinde Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yöneldi. Havaalanı art arda düzenlenen 4 saldırının hedefi oldu.
Kaynak metinde saldırıların yol açtığı hasara ilişkin de bilgi yer almadı.
SURİYE MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Suriye makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Kaynak metinde İsrail makamlarının saldırıya ilişkin açıklamasına da yer verilmedi.
İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI
Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.
Rejimin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırıları genişledi.