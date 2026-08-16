İsrail'de Türkiye korkusu! Netanyahu'nun partisi Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

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SEÇİM AFİŞLERİNDE BAŞKAN ERDOĞAN VAR

Likud'un Tel Aviv'deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Başkan Erdoğan ile birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de fotoğrafları kullanıldı.