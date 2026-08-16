İsrail'de Türkiye korkusu! Netanyahu'nun partisi Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi propaganda çalışmaları hız kazanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un hazırladığı seçim afişi dikkat çekti. Afişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı da kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor.” ifadesi yer aldı.
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı.
SEÇİM AFİŞLERİNDE BAŞKAN ERDOĞAN VAR
Likud'un Tel Aviv'deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Başkan Erdoğan ile birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de fotoğrafları kullanıldı.
"KAZANMALARINA İZİN VERMEYİN"
Afişte, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin." ifadesi yer aldı.
İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekiyor.