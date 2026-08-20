Suriye İçişleri Bakanlığı, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan eski rejim generali Adil İsa'nın Lübnan makamlarından teslim alındığını açıkladı. İsa'nın çeşitli suçlamalar kapsamında yargılanacağı ve Şam Ceza Mahkemesine sevk edilmesine ilişkin sürecin başlatıldığı bildirildi.

Suriye, hakkında arama kararı bulunan eski rejim generali Adil İsa'yı Lübnan makamlarından teslim aldı. İsa hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan Yargıtay Başsavcılığının Suriye'nin iade talebi üzerine İsa hakkında tutuklama kararı çıkardığı belirtildi.

Bakanlık, iadenin Suriye Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine iki ülke makamları arasındaki koordinasyonla gerçekleştirildiğini duyurdu.

ADİL İSA'NIN ESKİ REJİMDEKİ GÖREVLERİ

Açıklamaya göre Adil İsa, eski rejim ordusunda 17'nci Tümen Komutanlığı görevini yürüttü.

İsa'nın 2016 yılına kadar Deyrizor Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı da belirtildi.

HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI BULUNUYOR

Suriye İçişleri Bakanlığı, İsa hakkında 7'nci Soruşturma Hakimi tarafından çıkarılmış gıyabi tutuklama kararı bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında İsa'nın "kasten adam öldürme", "ağır suç işlenmesini kolaylaştırma", "birden fazla kişiyi kasten öldürme", "ölümle sonuçlanan işkence" ve "iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılar düzenleme" suçlamaları kapsamında yargılanacağı aktarıldı.

Söz konusu ifadeler Suriye makamlarının İsa hakkındaki suçlamalarıdır; kaynakta bu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bilgisi bulunmuyor.

DOSYA ŞAM'DA İNCELENİYOR

Bakanlık, dosyanın Şam 4'üncü İddianame Hakimliğince incelendiğini bildirdi.

İsa'nın Şam Ceza Mahkemesine sevk edilmesine ilişkin sürecin de başlatıldığı ifade edildi.

LÜBNAN YARGISI İADE KARARI VERMİŞTİ

Lübnan yargısının bir gün önce İsa'nın Suriye'ye iadesine karar verdiği bildirilmişti.

Kararın, İsa'nın Suriye makamlarının yönelttiği suçlamalar kapsamında ülkesinde yargılanması amacıyla verildiği aktarılmıştı.

Suriye ile Lübnan arasında adli konularda koordinasyon yürütülüyor. SANA'nın daha önce yayımladığı resmî açıklamalarda iki ülke arasında hükümlülerin nakli ve adli iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın 6 Şubat 2026'da imzalandığı belirtilmişti.