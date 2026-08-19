İşgalci İsrail'e Türkiye'den sert tepki: Suriye saldırılarını meşrulaştırma amacı taşıyorlar

Açıklamada, İsrail tarafından dile getirilen ithamların gayriciddi olduğu belirtilerek, söz konusu iddiaların İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı açıklaması | X

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgedeki politikalarına da tepki gösterilen açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinde olduğu belirtildi.

TÜRKİYE SURİYE'NİN İSTİKRARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEK

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir.

Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükûmeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir.