Suriye Cumhurbaşkanı Şara Enerji Bakanı Bayraktar ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesi ele alınırken, taraflar sektörün geliştirilmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyetle Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de katıldı.
Toplantının ana gündemini Türkiye ile Suriye arasındaki enerji işbirliğinin güçlendirilmesi oluşturdu. Taraflar, enerji sektörünün geliştirilmesi ve istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacak adımları değerlendirdi.
MADENCİLİKTE STRATEJİK ADIM
Görüşme, Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında imzalanan stratejik anlaşmanın hemen ardından geldi.
İki ülke arasında bugün, fosfat alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.
Enerji ve madencilik başlıklarında atılan karşılıklı adımlar, Ankara ile Şam arasındaki ekonomik işbirliğinin yeni bir boyuta taşındığına işaret etti.