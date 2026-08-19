Suriye Cumhurbaşkanı Şara Enerji Bakanı Bayraktar ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesi ele alınırken, taraflar sektörün geliştirilmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.