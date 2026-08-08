Tam da bu dönemde Luka'nın adı ve telefon numarası Hama'daki duvarlarda ortaya çıktı. Numaranın etrafında yayılan mesaj son derece dikkat çekiciydi:

Savaş bölgesinden çıkmak isteyenler bu numarayı arayabilecekti.

Bazı kişilerin Luka tarafından kentten güvenli şekilde çıkarıldığına inanılıyordu. Ancak BBC'nin görüştüğü birçok kişinin anlatımına göre, numarayı arayan bazı kişilerden bir daha haber alınamadı.

İşte Luka'ya "Örümcek" lakabının verilmesinin nedenlerinden biri de buydu.

Çünkü iddialara göre Luka'nın yalnızca resmi istihbarat ağı değil, isyancı grupların içine kadar uzanan geniş bir muhbir ve bağlantı ağı vardı. Yıllardır rejimin işkencelerine maruz kalan Hama sakinleri BBC'ye Luka için tek bir cümle kurdu:

"Her yerdeydi."