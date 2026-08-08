Esad rejiminin “Örümcek” lakaplı casus şefi Hussam Luka, Suriyelileri tuzağa düşürdüğü telefon defteriyle yakayı ele verdi
Esad rejiminin en korkulan istihbaratçılarından, "Örümcek" lakaplı Hussam Luka'nın yıllar önce Suriyelileri hedef almak için kullandığı telefon ağı, bu kez kendi izini ortaya çıkardı. BBC ekibi, Şam'daki terk edilmiş dairesinde bulduğu 155 numarayı tek tek takip etti. Aylar süren araştırmanın ardından Luka'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğu belirlendi. İşte filmleri aratmayan o iz sürüş...
Dikta Esad rejiminin Suriye halkına yönelik kanlı baskısının en önemli isimlerinden biri Hussam Luka, yıllar boyunca gölgelerin arkasında faaliyet gösterdi. Rejimin istihbarat yapılanmasında hızla yükselen Luka, özellikle Hama'daki faaliyetleriyle adını duyurdu. Daha sonra Suriye'nin Genel Güvenlik Müdürlüğünün başına geçen Luka, rejimin en güçlü ve en korkulan isimlerinden biri haline geldi.
Ancak Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Luka da diğer üst düzey rejim yetkilileri gibi ortadan kayboldu. Geride ise işkence, gözaltı, kaybolma ve katliamlarla ilgili ağır suçlamalar kaldı.
BBC'nin kapsamlı araştırması, Luka'nın izini sürmek için yıllar önce kullandığı telefon bağlantılarından oluşan bir defterden yola çıktı.
"ÖRÜMCEK"İN AĞI TELEFON DEFTERİNDE ORTAYA ÇIKTI
BBC ekibi, Esad'ın devrilmesinden günler sonra Şam'daki Luka'ya ait terk edilmiş lüks daireyi görüntüledi.
Dairede askeri üniformalı silahlı kişiler arama yapıyordu. Salonda Luka'ya ait onlarca fotoğraf, belgeler, madalyalar ve ödüller bulunuyordu. Rusya'nın dış istihbarat servisinden alınmış ödüller ile üst düzey bir Rus yetkilinin Luka'ya gönderdiği yılbaşı kartı da dikkat çekiyordu.
Fakat araştırmanın kaderini değiştiren asıl buluntu, salondaki konsol masasının üzerinde duran sıradan bir defter oldu.
Defterde mavi mürekkeple yazılmış onlarca isim ve telefon numarası bulunuyordu.
Esnaf...
Doktorlar...
Askeri yetkililer...
Luka ailesinin üyeleri... Toplam 155 telefon numarası vardı.
BBC ekibi, bu numaraların Luka'nın Suriye'deki bağlantı ağını ortaya çıkarabileceğini düşündü ve araştırmaya başladı.
Sonuç çarpıcıydı: 155 numaranın 51'inin hâlâ aktif olduğu tespit edildi.
DUVARLARA YAZILAN NUMARA SIR PERDESİNİ ARALADI
Luka'nın telefon defteri, BBC ekibini yıllar öncesine, Suriye iç savaşının en kanlı dönemlerinden birine götürdü.
Luka, o dönemde Esad rejiminin başlıca istihbarat kurumlarından biri olan Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün Hama'daki sorumlusuydu.
Hama'da rejim güçlerinin kuşatması altındaki bölgelerde yaşayan siviller yiyecek ve ilaca ulaşmakta zorlanıyordu.
BBC'nin görüştüğü rejim muhalifi Motaz el-Zeydi, o dönemde insanların hayatta kalmak için fare yemek zorunda kaldığını anlattı.