İşgalci İsrail'den Suriye provokasyonu! Tel Aviv'in korkusu: Başkan Erdoğan'ın Şam ziyareti
İşgalci İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur Askeri Havalimanına yönelik saldırısının ardından Ankara'yı hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Netanyahu TSK'nın Suriye'deki varlığından rahatsız duyduğunu ve bunun izin verilmeyeceği belirterek Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı. İsrail Başbakanlık Ofisinden ise Suriye'de saldırıların devam edeceği mesajı verilirken, yaşanan provokasyon A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Kemal Olçar Tel Aviv'deki paniğin ve Türkiye korkusunun asıl kaynağının Başkan Erdoğan'ın Şam'a yapacağını açıkladığı ziyaret olduğunu belirtti.
Terör devleti İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havalimanının pist ve hangar bölümüne 8 saldırı düzenlemesinin ardından bu kez Ankara'yı hedef alan skandal açıklamalara imza attı.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Gazze kasabı Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik alçakça ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki varlığından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.
Netanyahu küstah dilini sürdürerek, "Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik. Türkiye'nin, Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve mesajı ilettik. Mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN "SURİYE'YE SALDIRILAR SÜRECEK" MESAJI
Türkiye sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havalimanını vuran İsrail, saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü Türk birliklerine açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiği öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik tehdidi oluşturacağı iddia edilerek buna izin verilmeyeceği ve Suriye'ye saldırıların süreceğini yineledi.
İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in mesnetsiz iddiaları reddedilirken Tel Aviv'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı vurgulandı.
Başta Türkiye olmak üzere dünyadan saldırıya yönelik peş peşe tepkiler yükselirken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise İsrail uçaklarının doğrudan Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edildiğini vurgulayarak Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırıdan "derin endişe" duyduklarını bildirdi.
Orta Doğu'daki gelişmeler A Haber'de Orhan Sali'nin sunduğu Gündem Özel programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ DİPLOMASİ
Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Suriye Milli Hükümeti ile yapılan resmi anlaşmalar gereği bölgede keşif ve yerleşme çalışmaları yapılıyor." ifadelerini kullandı. Suriye ordusunun ihtiyaç duyduğu yeteneklerin tamamlanmasının sadece Suriye'yi değil tüm bölgeyi ilgilendirdiğini belirten Olçar, "Türkiye; Irak, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan ile yaptığına benzer stratejik iş birliği anlaşmalarını şimdi de özgür ve bağımsız bir devlet olarak Şam ile gerçekleştiriyor." sözleriyle diplomasinin derinliğine dikkat çekti.