İsrail tarafından vurulan Ebu Zuhur Askeri Havalimanı (Foto: AA) İSRAİL'İN ÜÇLÜ TAMPON BÖLGE VE HAVA KORİDORU PLANI İsrail'in Suriye üzerindeki sinsi planlarını harita üzerinde anlatan Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail bu bölgede tampon bölgeler oluşturma peşinde. Bunlardan ilki Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyi, ikincisi ise Güney Suriye. Golan Tepeleri'ni zaten ilhak etmiş durumdalar ancak burada kalıcı bir tampon bölge ve Süveyda-Dara hattından Deyrizor'a kadar uzanan bir hava koridoru kurmaya çalışıyorlar." dedi. İsrail'in bu bölgede 9 köy ve 18'e yakın üs bölgesi kurarak garnizonlar oluşturduğunu belirten Olçar, "Kendi çevresini bu şekilde güvenli hale getirmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu. SINIRDA PROVOKASYON: İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI SURİYE TOPRAKLARINDA İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suriye topraklarına yaptığı ziyareti değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 19 Ağustos'ta oraya gitti. Suriye topraklarında 'Bizi tehdit eden kim olursa vururuz' şeklinde mesajlar veriyor. Bu aslında doğrudan Türkiye'yi işaret eden, Golan ve genişleme projesiyle ilgili bir hamledir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Golan konusundaki korkularına değinen Olçar, "Lübnan'da Hizbullah karşısında bir toparlanma süreci yaşıyorlar ama Golan'ı kaybetme korkusu içindeler. Suriye o bölgede hava tatbikatları gerçekleştirdi ve pilotlar Türkiye'de yetişti. O bölgedeki hava tatbikatı İsrail'i ciddi şekilde rahatsız etti." sözlerini belirterek Netanyahu hükümetinin panik halinde olduğunu vurguladı.

Kemal Olçar, İsrail'in en büyük korkusunun Başkan Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı Şam ziyareti olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) "ERDOĞAN'IN ŞAM ZİYARETİ İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret edeceğine yönelik açıklamasının Tel Aviv'de korku oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Asıl korku Sayın Cumhurbaşkanımızın Şam'ı ziyaret edeceğini deklare etmesidir. Sayın Erdoğan bir yere gittiğinde orada bir değişikliğin olmaması mümkün değil. Mekke'de, Irak'ta yapılan stratejik anlaşmaların bir benzerinin Şam'da Şara hükümetiyle yapılması, İsrail'i hem korkuya hem paniğe sevk ediyor." dedi. Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye gitmesi halinde Şara hükümetiyle birçok anlaşma yapılacağını belirten Olçar, "Anlaşmalar yetenek kazandırmanın dışında, Şara hükümeti işgal altındaki toprakları için Türkiye'den hava veya deniz kuvvetleri talep ederse ya da Mekke Paktına Suriye'yi de dahil etmenin önü açılacaktır. Bunların hepsi İsrail'i korkuya ve paniğe sevk ediyor." ifadelerini kullandı.