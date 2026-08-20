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İşgalci İsrail'den Suriye provokasyonu! Tel Aviv'in korkusu: Başkan Erdoğan'ın Şam ziyareti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşgalci İsrail'den Suriye provokasyonu! Tel Aviv'in korkusu: Başkan Erdoğan'ın Şam ziyareti

İşgalci İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur Askeri Havalimanına yönelik saldırısının ardından Ankara'yı hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Netanyahu TSK'nın Suriye'deki varlığından rahatsız duyduğunu ve bunun izin verilmeyeceği belirterek Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı. İsrail Başbakanlık Ofisinden ise Suriye'de saldırıların devam edeceği mesajı verilirken, yaşanan provokasyon A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Kemal Olçar Tel Aviv'deki paniğin ve Türkiye korkusunun asıl kaynağının Başkan Erdoğan'ın Şam'a yapacağını açıkladığı ziyaret olduğunu belirtti.

Terör devleti İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havalimanının pist ve hangar bölümüne 8 saldırı düzenlemesinin ardından bu kez Ankara'yı hedef alan skandal açıklamalara imza attı.

Katil Netanyahu katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. (Foto: AFP)Katil Netanyahu katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. (Foto: AFP)

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Gazze kasabı Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik alçakça ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki varlığından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Netanyahu küstah dilini sürdürerek, "Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik. Türkiye'nin, Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve mesajı ilettik. Mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Suriye'de saldırıların süreceği belirtildi. (Foto: X - Ekran Görüntüsü) İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Suriye'de saldırıların süreceği belirtildi. (Foto: X - Ekran Görüntüsü)

İSRAİL'DEN "SURİYE'YE SALDIRILAR SÜRECEK" MESAJI

Türkiye sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havalimanını vuran İsrail, saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü Türk birliklerine açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiği öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik tehdidi oluşturacağı iddia edilerek buna izin verilmeyeceği ve Suriye'ye saldırıların süreceğini yineledi.

BARRACK: "TÜRKİYE, İSRAİL UÇAKLARINI TESPİT ETTİ"

İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in mesnetsiz iddiaları reddedilirken Tel Aviv'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Başta Türkiye olmak üzere dünyadan saldırıya yönelik peş peşe tepkiler yükselirken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise İsrail uçaklarının doğrudan Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edildiğini vurgulayarak Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırıdan "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Orta Doğu'daki gelişmeler A Haber'de Orhan Sali'nin sunduğu Gündem Özel programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL NEDEN SURİYE'Yİ HEDEF ALDI! TEL AVİV'İN ASIL KORKUSU: ERDOĞAN'IN ŞAM ZİYARETİ

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ DİPLOMASİ

Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Suriye Milli Hükümeti ile yapılan resmi anlaşmalar gereği bölgede keşif ve yerleşme çalışmaları yapılıyor." ifadelerini kullandı. Suriye ordusunun ihtiyaç duyduğu yeteneklerin tamamlanmasının sadece Suriye'yi değil tüm bölgeyi ilgilendirdiğini belirten Olçar, "Türkiye; Irak, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan ile yaptığına benzer stratejik iş birliği anlaşmalarını şimdi de özgür ve bağımsız bir devlet olarak Şam ile gerçekleştiriyor." sözleriyle diplomasinin derinliğine dikkat çekti.

İsrail tarafından vurulan Ebu Zuhur Askeri Havalimanı (Foto: AA) İsrail tarafından vurulan Ebu Zuhur Askeri Havalimanı (Foto: AA)

İSRAİL'İN ÜÇLÜ TAMPON BÖLGE VE HAVA KORİDORU PLANI

İsrail'in Suriye üzerindeki sinsi planlarını harita üzerinde anlatan Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail bu bölgede tampon bölgeler oluşturma peşinde. Bunlardan ilki Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyi, ikincisi ise Güney Suriye. Golan Tepeleri'ni zaten ilhak etmiş durumdalar ancak burada kalıcı bir tampon bölge ve Süveyda-Dara hattından Deyrizor'a kadar uzanan bir hava koridoru kurmaya çalışıyorlar." dedi. İsrail'in bu bölgede 9 köy ve 18'e yakın üs bölgesi kurarak garnizonlar oluşturduğunu belirten Olçar, "Kendi çevresini bu şekilde güvenli hale getirmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

SINIRDA PROVOKASYON: İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI SURİYE TOPRAKLARINDA

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suriye topraklarına yaptığı ziyareti değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 19 Ağustos'ta oraya gitti. Suriye topraklarında 'Bizi tehdit eden kim olursa vururuz' şeklinde mesajlar veriyor. Bu aslında doğrudan Türkiye'yi işaret eden, Golan ve genişleme projesiyle ilgili bir hamledir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Golan konusundaki korkularına değinen Olçar, "Lübnan'da Hizbullah karşısında bir toparlanma süreci yaşıyorlar ama Golan'ı kaybetme korkusu içindeler. Suriye o bölgede hava tatbikatları gerçekleştirdi ve pilotlar Türkiye'de yetişti. O bölgedeki hava tatbikatı İsrail'i ciddi şekilde rahatsız etti." sözlerini belirterek Netanyahu hükümetinin panik halinde olduğunu vurguladı.

Kemal Olçar, İsrail'in en büyük korkusunun Başkan Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı Şam ziyareti olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Kemal Olçar, İsrail'in en büyük korkusunun Başkan Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı Şam ziyareti olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ERDOĞAN'IN ŞAM ZİYARETİ İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret edeceğine yönelik açıklamasının Tel Aviv'de korku oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Asıl korku Sayın Cumhurbaşkanımızın Şam'ı ziyaret edeceğini deklare etmesidir. Sayın Erdoğan bir yere gittiğinde orada bir değişikliğin olmaması mümkün değil. Mekke'de, Irak'ta yapılan stratejik anlaşmaların bir benzerinin Şam'da Şara hükümetiyle yapılması, İsrail'i hem korkuya hem paniğe sevk ediyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye gitmesi halinde Şara hükümetiyle birçok anlaşma yapılacağını belirten Olçar, "Anlaşmalar yetenek kazandırmanın dışında, Şara hükümeti işgal altındaki toprakları için Türkiye'den hava veya deniz kuvvetleri talep ederse ya da Mekke Paktına Suriye'yi de dahil etmenin önü açılacaktır. Bunların hepsi İsrail'i korkuya ve paniğe sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ebu Zuhur Askeri Havalimanına düzenlenen saldırnın ardından İşgal ettikleri Suriye topraklarına ziyarette bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ebu Zuhur Askeri Havalimanına düzenlenen saldırnın ardından İşgal ettikleri Suriye topraklarına ziyarette bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İSRAİL SİYASETİNDE ÇATLAK SESLER VE NETANYAHU ELEŞTİRİSİ

İsrail içinden gelen farklı bir sesi aktaran Gazeteci Zafer Şahin, "Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın dikkat çeken bir açıklaması var. Suriye'deki saldırı Türkiye ile İsrail'i çatışmaya yaklaştıran, ABD ile olan çatlağı derinleştiren küstah ve tehlikeli bir hamledir. Netanyahu siyasi hesaplarla askeri güç kullanıyor ve İsrail bunun bedelini güvenliğiyle ödüyor." sözlerini paylaştı. Şahin, Netanyahu'nun bu hareketlerinin İsrail'de yaklaşan seçimlere yönelik olduğu ve seçmenleri motive etmeyi amaçladığı belirterek iç kamuoyunda Türkiye üzerinden mesaj vermeye çalıştığını dile getirdi.

"İSRAİL'İN ŞIMARIK TAVRI TÜRKİYE'Yİ BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞA ÇEKME ÇABASIDIR"

İsrail'in saldırganlığına karşı Türkiye'nin izlediği yolu analiz eden Doç. Dr. Kemal Olçar, "Türkiye 'bırakın gelsinler' diyor. Çünkü bir olgunlaşma süreci var. Türkiye'nin yukarıdan gelecek her türlü saldırıyı durduracak gücü ve 70 kilometrelik bir derinlikte hakimiyeti var. Askeri harekatlarda düşmanın tepkisi ölçülür, beklenir ve saldırganlık arttığı anda reaksiyon bir kere verilir" dedi. Türkiye'nin Amerika veya İran gibi kısır döngü eylemler yapmadığını vurgulayan Olçar, "Türkiye bekler, ölçer, biçer ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla toptan bir harekât yapar. İsrail'in bu şımarıkça hareketleri, Türkiye'yi bölgede istikrarsızlığa çekme çabasıdır ancak Türkiye bu tuzağa düşmeyecek kadar deneyimlidir." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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