ABD'nin toplam kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geçti. Hazine Bakanlığının 18 Ağustos verilerine göre borç 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Kamu borcunun 2022 başında 30 trilyon doları aşmasının ardından 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolardan fazla artış kaydedildi.

ABD'nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıktı. Borç tutarı 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı verilere göre kamunun elinde bulundurduğu borç 32 trilyon 265 milyar doların üzerine ulaştı. Hükümet içi borçlar ise 7 trilyon 781 milyar dolar oldu.

Böylece ABD kamu borcu toplamda 40 trilyon dolar eşiğini aşarak 40 trilyon 47 milyar dolara çıktı.

KAMU BORCUNDA 40 TRİLYON DOLAR EŞİĞİ

ABD'nin kamu borcu 2022'nin başında 30 trilyon dolar seviyesini aşmıştı.

Son verilerle birlikte ülkenin kamu borcundaki artış 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon doların üzerine çıktı.

YIL BAŞINDA 38,4 TRİLYON DOLARDI

Kaynakta yer alan verilere göre ABD'nin toplam kamu borcu bu yılın başında 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi.

18 Ağustos'taki 40 trilyon 47 milyar dolarlık tutarla karşılaştırıldığında borç yıl başındaki seviyenin de üzerine çıktı.

BORÇTAKİ ARTIŞTA HANGİ UNSURLAR ETKİLİ OLDU?

Kaynak metinde borçtaki artışta pandemi dönemindeki teşvik paketleri, yükselen faiz maliyetleri ve yapılan vergi indirimleri gibi unsurların etkili olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre toplam kamu borcu, kamunun elinde bulundurduğu borç ile hükümet içi borçların toplamından oluşuyor.