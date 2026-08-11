Suriye'de tarihi karar! Devrik lider Beşşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf idama mahkum edildi
Suriye'de Şam Ceza Mahkemesi, ülkenin iç savaşı sırasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giyen devrik lider Beşşar Esad'ı, kardeşi Mahir Esad'ı ve kuzeni Necib Atıf'ı salı günü idama mahkum etti.
Suriye mahkemesi, devrik lider Beşşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni eski Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı Necib Atıf'ı idama mahkum etti.
Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde, Beşşar Esad, Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Atıf'ın da aralarında olduğu sanıkların yargılanmasında karar çıktı.
Suriye'de, 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen eski yetkili Necib Atıf ile aralarında devrik lider Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık idam cezasına çarptırıldı.
Mahkeme başkanı hakim Fahreddin Aryan, soruşturmalar ve tanık ifadelerinin, Necib Atıf'ın Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Necib'in 2011'de Dera'daki sivillere yönelik güvenlik operasyonunu yönettiğini ifade eden Aryan, mahkemede hazır bulunan Necib'i suçlu bulduğunu ve hakkında idam cezası verdiğini açıkladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı karar metnine göre, mahkeme ayrıca firari sanıklar devrik lider Beşşar Esad, kardeşi Mahir Esad, Fehd Casım el-Fureyc, Muhammed Eymen Uyuş, Lüey Ali el-Ali, Kusay İbrahim Mehiyub, Vefik Salih Nasır ve Talal Faris el-Asimi'yi "kasten ve taammüden öldürme" ve "ölümle sonuçlanan işkence" suçlarından suçlu bularak idamlarına hükmetti.
Sanıkların söz konusu suçlara ilişkin sorumluluklarının soruşturma ve tanık ifadeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Esad'ın kuzeni Necib Atıf dışında diğer sanıklar firari durumda. Beşşar Esad ve kardeşi Mahir Esad, Aralık 2024'teki devrim sırasında yurt dışına kaçmıştı. Suriye yasalarınca mahkemece suçlu bulunan sanıklara idam cezası verilebilir.
Ancak Suriye'de Aralık 2024'teki devrimin ardından başlayan yeni dönemde şu ana kadar hiç idam cezası uygulanmadı.
NECİB ATIF KİMDİR?
66 yaşındaki Necib Atıf, Esad'ın kuzeni ve Suriye'nin güneyindeki Dera vilayetinde eski siyasi güvenlik biriminin başkanıydı. Necib, 1980'lerin başında okulunu tamamladıktan sonra Humus'taki Askeri Akademi'ye katıldı. Eğitimini tamamlamasının ardından Dera'daki siyasi güvenlik biriminin başına geçti.
Necib, 2011'de hükümet karşıtı gösterilerin şiddetle bastırılmasında rol almak, çok sayıda tutukluya işkence yapılmasından ve gözaltında ölümlerden sorumlu olmakla suçlandı.