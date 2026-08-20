ABD ordusunun İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişi için gizli bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, her gece 15 ila 20 tankerin güney kanalından geçtiğini ve günlük yaklaşık 10 milyon varil petrol taşındığını iddia etti.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişini sağlayan gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi. Operasyonun birkaç haftadır devam ettiği öne sürüldü.

Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Hürmüz Boğazı üzerinden her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiriliyor. Tankerlerin boğazın güney kanalını kullandığı belirtildi. Axios'un 19 Ağustos tarihli haberi, AA kaynak metnindeki operasyonun temel unsurlarını doğruluyor.

ABD'li yetkililer, operasyon sayesinde günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

HER GECE 15 İLA 20 TANKER GEÇİYOR

Yetkililere göre tankerler her gece belirlenen saat aralıklarında hareket ediyor. Gemilerin biri boğazdan çıkış, diğeri giriş yönünde olmak üzere iki ayrı konvoy oluşturduğu iddia edildi.

ABD ordusunun yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiği belirtilen tankerlerin boğazın güney kanalını kullandığı öne sürüldü.

Axios, 9 Ağustos'ta yayımladığı başka bir haberinde de ABD'li bir yetkiliye dayanarak Hürmüz Boğazı'nın güney hattından ABD ordusuyla koordinasyon içinde günlük yaklaşık 8 milyon varil petrol çıkarıldığını aktarmıştı.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 10 MİLYON VARİL İDDİASI

Son haberde ABD'li yetkililer, günlük yaklaşık 10 milyon varillik miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına karşılık geldiğini savundu.

Yetkililer, söz konusu sevkiyatın küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına katkı sağladığını ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin küresel petrol piyasasına etkisi daha önce de verilere yansımıştı. Anadolu Ajansı, 27 Haziran'da boğazdan geçen süper tankerlerin en az 11 milyon varil ham petrol taşıdığını bildirmişti.

BOŞ TANKERLER DE KÖRFEZ'E GEÇİRİLİYOR

İddiaya göre operasyon yalnızca petrol yüklü tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarılmasını kapsamıyor.

ABD ordusunun boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girişine de yardımcı olduğu öne sürüldü. Axios'un güncel haberi bu ayrıntıyı da aktarıyor.

OPERASYONUN FORT BRAGG'DEN YÖNETİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD'li yetkililer, operasyonu yöneten görev gücünün ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünde bulunduğunu ileri sürdü.

Axios da operasyonun Fort Bragg merkezli bir görev gücü tarafından yönetildiğini ve tankerlerin güvenli geçişinin ABD ordusunun koordinasyonuyla sağlandığını bildirdi.

CENTCOM OPERASYONLARININ ARDINDAN BAŞLADI

Yetkililer, tanker operasyonunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerine yönelik askeri harekâtının ardından mümkün hale geldiğini savundu.

CENTCOM'un Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine yönelik operasyonları daha önce de açıklanmıştı. Axios, 7 Temmuz'da CENTCOM'un İran'ın hava savunma sistemleri, komuta-kontrol ağları ve kıyı radarlarını hedef aldığını bildirmişti.