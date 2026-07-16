Yunanistan, İsrail üretimi Rampage ve SPICE mühimmatlarını envanterine katmaya hazırlanıyor

Yunanistan, hava gücünü artırmak için İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlara yöneliyor. Atina yönetiminin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere Rampage füzeleri ve SPICE tipi akıllı mühimmatları envanterine katmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ile savunma iş birliğini derinleştiren Yunanistan'ın bu adımı, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki askeri denge tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yunanistan, hava kuvvetlerinin vurucu gücünü artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina yönetimi, yıl sonuna kadar İsrail üretimi Rampage hava-yer füzeleri ile SPICE tipi hassas güdüm kitlerini envanterine katmayı planlıyor. YUNANİSTAN İSRAİL'DEN RAMPAGE VE SPICE ALIYOR Söz konusu mühimmatların Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarında kullanılacağı belirtiliyor.

İsrail üretimi Rampage hava-yer füzeleri (X) HEDEF F-16'LARIN VURUCU GÜCÜNÜ ARTIRMAK Haberlere göre İsrail üretimi sistemlerin Yunan F-16'larına entegrasyonu için son aşamaya gelindi. Uçuşa elverişlilik sertifikasının eylül ayında tamamlanmasının ardından yeni mühimmatların yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiği ifade edildi. Böylece Atina yönetiminin F-16 filosunun uzun menzilli ve hassas taarruz kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçladığı kaydedildi.