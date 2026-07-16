Yunanistan, İsrail üretimi Rampage ve SPICE mühimmatlarını envanterine katmaya hazırlanıyor
Yunanistan, hava gücünü artırmak için İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlara yöneliyor. Atina yönetiminin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere Rampage füzeleri ve SPICE tipi akıllı mühimmatları envanterine katmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ile savunma iş birliğini derinleştiren Yunanistan'ın bu adımı, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki askeri denge tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Yunanistan, hava kuvvetlerinin vurucu gücünü artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina yönetimi, yıl sonuna kadar İsrail üretimi Rampage hava-yer füzeleri ile SPICE tipi hassas güdüm kitlerini envanterine katmayı planlıyor.
Söz konusu mühimmatların Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarında kullanılacağı belirtiliyor.
HEDEF F-16'LARIN VURUCU GÜCÜNÜ ARTIRMAK
Haberlere göre İsrail üretimi sistemlerin Yunan F-16'larına entegrasyonu için son aşamaya gelindi. Uçuşa elverişlilik sertifikasının eylül ayında tamamlanmasının ardından yeni mühimmatların yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiği ifade edildi. Böylece Atina yönetiminin F-16 filosunun uzun menzilli ve hassas taarruz kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçladığı kaydedildi.
İSRAİL-YUNANİSTAN SAVUNMA ORTAKLIĞI DERİNLEŞİYOR
Yeni silah tedarikinin, İsrail ile Yunanistan arasında son yıllarda hız kazanan savunma iş birliğinin son halkası olduğu değerlendiriliyor. Atina'nın, savunma sanayi ve askeri teknoloji alanında Tel Aviv ile geliştirdiği ortaklık sayesinde hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI
Yunan basınındaki değerlendirmelerde, Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde kaydettiği ilerleme ile hava gücündeki modernizasyon çalışmalarının Atina'nın yeni silah tedarik süreçlerini hızlandırdığı yorumlarına da yer verildi. Özellikle Türk savunma sanayiindeki gelişmelerin Yunanistan'ın yeni nesil mühimmat arayışında etkili olduğu öne sürüldü.
BÖLGEDE YENİ DENGE ARAYIŞI
Rampage füzeleri ve SPICE akıllı mühimmatlarının envantere girmesi halinde Yunanistan'ın hava taarruz kapasitesinin önemli ölçüde artacağı değerlendiriliyor. Atina yönetiminin İsrail ile savunma alanındaki iş birliğini genişleterek bölgedeki askeri dengelerde daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediği ifade edilirken, söz konusu gelişmenin Türkiye-Yunanistan hattındaki askeri denge tartışmalarını da yeniden gündeme taşıması bekleniyor.