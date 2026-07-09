CANLI YAYIN

Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı!

Yunanistan’da teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı teknik arıza nedeniyle Zante Adası'ndaki Zakynthos Havaalanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından kaza kırıma uğrayan savaş uçağı alev aldı. Havaalanındaki ekipler yangını söndürmek için müdahale etti.

YUNANİSTAN'DA ACİL İNİŞ YAPAN F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALEV ALDI


Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun eğitim uçuşu sırasında yangın uyarısı aldığı ve acil iniş yaptığı aktarıldı. Haberlerde, pilotun kazadan sağ kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Savaş uçağının, Araxos Hava Üssü'nden havalandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Zakynthos Havaalanı'nda kaza nedeniyle uçuşlar başka havaalanlarına yönlendirildi.

Yunanistandan İsraille 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi!Yunanistandan İsraille 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! YUNANİSTAN'DAN İSRAİL'LE 3 MİLYAR EUROLUK HAVA SAVUNMA HAMLESİ!
Doğu Akdenizde yeni enerji ittifakıDoğu Akdenizde yeni enerji ittifakı DOĞU AKDENİZ'DE YENİ ENERJİ İTTİFAKI
Yunanistanda peş peşe korkutan depremlerYunanistanda peş peşe korkutan depremler YUNANİSTAN'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın