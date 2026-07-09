Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı!

Yunanistan’da teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı teknik arıza nedeniyle Zante Adası'ndaki Zakynthos Havaalanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından kaza kırıma uğrayan savaş uçağı alev aldı. Havaalanındaki ekipler yangını söndürmek için müdahale etti.



Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun eğitim uçuşu sırasında yangın uyarısı aldığı ve acil iniş yaptığı aktarıldı. Haberlerde, pilotun kazadan sağ kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Savaş uçağının, Araxos Hava Üssü'nden havalandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Zakynthos Havaalanı'nda kaza nedeniyle uçuşlar başka havaalanlarına yönlendirildi.