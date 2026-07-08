İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamındaki kritik görüşmesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik dengeler bakımından da uluslararası basının en önemli gündem maddesi oldu.
ABD, Avrupa, İsrail ve Yunanistan medyası, zirvenin ardından yayımladıkları analizlerde Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının arttığını, Ankara'nın yeniden Batı'nın vazgeçilmez aktörlerinden biri haline geldiğini ve Trump'ın Erdoğan'a verdiği mesajların bölgesel dengeleri değiştirebileceğini yazdı.
En dikkat çeken başlık ise F-35 savaş uçakları oldu. Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceklerini ve F-35 dosyasını yeniden değerlendireceklerini açıklaması, özellikle İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.
MAARİV'DEN İTİRAF: "YUNANİSTAN VE İSRAİL AYNI CEPHEDE"
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Ankara-Washington hattındaki yeni yakınlaşmanın yalnızca İsrail'de değil, Atina'da da ciddi endişeyle takip edildiğini yazdı.
Gazete, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesini önlemek amacıyla İsrail ve Yunanistan'ın diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü öne sürerken, "Yunanistan ve İsrail şu anda satışı engellemek için çalışıyor." ifadesini kullandı.
Haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) de süreci yakından takip ettiği belirtilirken, Türkiye'nin yeniden programa dahil olmasının bölgedeki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.
Maariv'in bir başka analizinde ise Trump'ın Erdoğan'a yönelik olumlu mesajlarının Atina'da da dikkatle izlendiği belirtilirken, Yunan kamuoyunda ve medyasında İsrail'in Gazze politikalarına yönelik eleştirilerin arttığı, savaşın bölgesel dengeleri değiştirdiğine ilişkin yorumların öne çıktığı aktarıldı.
YEDİOTH AHRONOTH: WASHINGTON'DAN NETANYAHU'YA MESAJ
Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi ise dikkat çekici bir analize yer verdi.
Gazete, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Rahm Emanuel'in Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerini gündeme taşıdı.
Haberde, Washington'un uzun yıllar boyunca İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Türkiye'ye doğru kaydığı belirtilerek mevcut politikaların sorgulanmasını zorlaştırdığı belirtilirken, "Koşulsuz destek Netanyahu'yu cesaretlendirdi." değerlendirmesi öne çıkarıldı.
Analizde, ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut haliyle sürdürülemeyeceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.
JERUSALEM POST: GÜNDEMİN İLK SIRASINDA F-35
Jerusalem Post, Erdoğan-Trump görüşmesini NATO Zirvesi'nin en kritik ikili temaslarından biri olarak değerlendirdi.
Gazete, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönme ihtimalinin görüşmenin en önemli başlıklarından biri olduğunu yazarken, İsrail yönetiminin bu süreci diplomatik kanallardan yakından takip ettiğini aktardı.
Haberde, CAATSA yaptırımlarının geleceği ve savunma iş birliğinin yeniden şekillenme ihtimalinin Tel Aviv'de dikkatle izlendiği belirtildi.