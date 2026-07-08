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İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamındaki kritik görüşmesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik dengeler bakımından da uluslararası basının en önemli gündem maddesi oldu.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 1

ABD, Avrupa, İsrail ve Yunanistan medyası, zirvenin ardından yayımladıkları analizlerde Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının arttığını, Ankara'nın yeniden Batı'nın vazgeçilmez aktörlerinden biri haline geldiğini ve Trump'ın Erdoğan'a verdiği mesajların bölgesel dengeleri değiştirebileceğini yazdı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 2

En dikkat çeken başlık ise F-35 savaş uçakları oldu. Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceklerini ve F-35 dosyasını yeniden değerlendireceklerini açıklaması, özellikle İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

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İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 3

MAARİV'DEN İTİRAF: "YUNANİSTAN VE İSRAİL AYNI CEPHEDE"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Ankara-Washington hattındaki yeni yakınlaşmanın yalnızca İsrail'de değil, Atina'da da ciddi endişeyle takip edildiğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesini önlemek amacıyla İsrail ve Yunanistan'ın diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü öne sürerken, "Yunanistan ve İsrail şu anda satışı engellemek için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) de süreci yakından takip ettiği belirtilirken, Türkiye'nin yeniden programa dahil olmasının bölgedeki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Maariv'in bir başka analizinde ise Trump'ın Erdoğan'a yönelik olumlu mesajlarının Atina'da da dikkatle izlendiği belirtilirken, Yunan kamuoyunda ve medyasında İsrail'in Gazze politikalarına yönelik eleştirilerin arttığı, savaşın bölgesel dengeleri değiştirdiğine ilişkin yorumların öne çıktığı aktarıldı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 4

YEDİOTH AHRONOTH: WASHINGTON'DAN NETANYAHU'YA MESAJ

Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi ise dikkat çekici bir analize yer verdi.

Gazete, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Rahm Emanuel'in Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerini gündeme taşıdı.

Haberde, Washington'un uzun yıllar boyunca İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Türkiye'ye doğru kaydığı belirtilerek mevcut politikaların sorgulanmasını zorlaştırdığı belirtilirken, "Koşulsuz destek Netanyahu'yu cesaretlendirdi." değerlendirmesi öne çıkarıldı.

Analizde, ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut haliyle sürdürülemeyeceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 5

JERUSALEM POST: GÜNDEMİN İLK SIRASINDA F-35

Jerusalem Post, Erdoğan-Trump görüşmesini NATO Zirvesi'nin en kritik ikili temaslarından biri olarak değerlendirdi.

Gazete, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönme ihtimalinin görüşmenin en önemli başlıklarından biri olduğunu yazarken, İsrail yönetiminin bu süreci diplomatik kanallardan yakından takip ettiğini aktardı.

Haberde, CAATSA yaptırımlarının geleceği ve savunma iş birliğinin yeniden şekillenme ihtimalinin Tel Aviv'de dikkatle izlendiği belirtildi.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 6

CALCALIST: "YENİ BÖLGESEL DÜZENDE TÜRKİYE MERKEZE DÖNÜYOR"

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist ise NATO Zirvesi'nin ardından en kapsamlı analizlerden birini yayımladı.

Gazete, NATO'nun artık yalnızca caydırıcılık söylemiyle hareket etmediğini; üretim kapasitesi, mühimmat stoku, motor teknolojileri, füze sistemleri ve insansız hava araçları gibi somut savunma kabiliyetlerine odaklandığını yazdı.

Bu çerçevede Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımlar sayesinde önemli avantaj elde ettiğini belirten gazete, Avrupa ülkelerinin üretim darboğazları yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin hızlı ve düşük maliyetli üretim kapasitesiyle öne çıktığını ifade etti.

KAAN savaş uçağı projesine de geniş yer veren Calcalist, Türkiye'nin geliştirdiği yerli platformların Ankara'nın uluslararası pazardaki etkisini artırdığını vurguladı.

Analizde, Türkiye'nin ABD açısından Rusya'yı dengeleyebilecek, İran'ın bölgesel etkisini sınırlayabilecek ve NATO'nun güney kanadını güçlendirebilecek önemli bir ortak olarak görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 7

YUNAN BASINI: ATİNA'DA TÜRKİYE ALARMI

Yunanistan basını ise zirveyi büyük ölçüde Ankara-Washington hattındaki yakınlaşma üzerinden değerlendirdi.

Birçok gazetede Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki ilerlemesi ve F-35 dosyası öne çıktı.

BANKING NEWS: "TÜRKİYE BİZİ GERİDE BIRAKTI"

Yunanistan merkezli Banking News, NATO Zirvesi'ni en sert değerlendiren yayın organlarından biri oldu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki görüşmenin ardından oluşan tabloyu değerlendirirken, Türkiye'nin bölgesel ağırlığını artırdığını savundu.

Analizde, Türkiye'nin güçlü ordusu, hızla büyüyen savunma sanayisi ve bağımsız dış politika kapasitesi sayesinde Yunanistan'ın önüne geçtiği ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin Yunanistan ekonomisinden katbekat büyük olduğuna dikkat çekilen analizde, savunma sanayi yatırımlarının Ankara'nın askeri kapasitesini sürekli artırdığı vurgulandı.

En dikkat çeken değerlendirme ise şu ifadeler oldu:

"Türkiye bizi geride bıraktı ve biz ne yapacağımızı bilmeden sadece izliyoruz. Aradaki fark korkunç seviyede."

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 8

MEHTER MARŞI ATİNA'DA GÜNDEM OLDU

Banking News, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'da Mehter Takımı tarafından karşılanmasını da manşetine taşıdı.

Gazete, "Ceddin Deden" marşının sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını, marşın tarihî ve sembolik anlamı üzerine farklı yorumlar yapıldığını aktardı.

Bazı değerlendirmelerde bunun resmî protokolün doğal bir parçası olduğu belirtilirken, bazı yorumcular ise seçimin sembolik mesaj taşıdığı görüşünü dile getirdi.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 9

"TRUMP VE PUTİN ERDOĞAN'A HAYRAN, YUNANİSTAN'I CİDDİYE ALMIYOR"

Banking News'de yer alan bir diğer analizde ise ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıya vurgu yapıldı. Analizde, Trump'ın son açıklamalarına dikkat çekilerek, ABD Başkanı'nın hem kendisinin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ı "sert ama tutarlı" bir lider olarak gördüğünü söylediği aktarıldı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 10

"EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN"

Yunanistan merkezli Banking News ise gelişmeleri "En büyük kazanan Erdoğan" başlığıyla okurlarına duyurdu. Banking News, özellikle İsrail-İran gerilimi sonrasında değişen jeopolitik dengelerin Türkiye'nin pazarlık gücünü önemli ölçüde yükselttiğini belirtirken, Ankara'nın bölgesel krizlerde üstlendiği rol sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside elini güçlendirdiği yorumunu yaptı. Analizde, Trump'ın Ankara ziyareti ve NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin hem ABD hem de Avrupa karşısındaki stratejik ağırlığını artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 11

KATHIMERINI: "ATİNA SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR"

Kathimerini, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklamalarının Atina'da dikkatle takip edildiğini yazdı.

Gazete, F-35 dosyasının Türkiye ile ABD arasında yürütülen stratejik bir süreç olduğunu belirtirken, Yunan hükümetinin bu nedenle kamuoyu önünde temkinli açıklamalar yapmayı tercih ettiğini aktardı.

Haberde ayrıca Ankara-Washington hattındaki temasların Doğu Akdeniz'deki güvenlik dengeleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 12

PROTO THEMA VE TO VIMA: F-35 DOSYASI MANŞETLERDE

Proto Thema, Trump'ın Erdoğan'a verdiği destek mesajlarını NATO Zirvesi'nin en önemli gelişmeleri arasında gösterirken, F-35 konusunda yürütülen temasların Atina tarafından yakından izlendiğini yazdı.

To Vima ise Trump'ın Avrupa müttefiklerine yönelik sert söylemi ile Erdoğan'a yönelik olumlu yaklaşımı arasındaki farkı analiz ederek, bunun Yunanistan'da yeni bir diplomatik denklem tartışmasını beraberinde getirdiğini aktardı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 13

"YENİ BİR DİPLOMATİK SAYFA"

ABD medyası da zirvenin en dikkat çeken başlıklarından birinin Erdoğan-Trump görüşmesi olduğu konusunda birleşti.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 14

Al Jazeera, Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceklerini ve F-35 dosyasını yeniden değerlendireceklerini açıklamasını "Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir diplomatik sayfa" olarak yorumladı.

NETANYAHU'NUN MUHALEFETİNE RAĞMEN…

Al Jazeera, Trump'ın "Yaptırımları kaldıracağız" ve "F-35 satışını değerlendireceğiz" açıklamalarına geniş yer verirken, bu adımların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington üzerindeki baskısına rağmen gelmesine dikkat çekti.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 15

CBS News, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri öne çıkararak, Washington'ın Ankara'ya yaklaşımında dikkat çekici bir değişim yaşandığını yazdı.

Haberde, Trump'ın "Türkiye, ABD'ye birçok geleneksel müttefikten daha fazla yardım etti." ve "Dostlarımızı cezalandırmak istemiyoruz." sözlerine geniş yer verilirken, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine ilişkin mesajlar ile F-35 programının yeniden gündeme gelmesinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

CBS News ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "Güçlü bir lider" ve "Ülkesini çok daha güçlü hale getirdi" ifadelerini öne çıkardı. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin kaygı taşımadığı yönündeki açıklamaları ile Ankara'yı bölgesel meselelerde ABD'nin en önemli ortaklarından biri olarak nitelendirmesinin de dikkat çeken mesajlar arasında yer aldığı belirtildi.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 16

ABC News ise Türkiye'nin yalnızca savunma alanında değil, İran başta olmak üzere bölgesel krizlerde de kilit aktör olarak öne çıktığını vurguladı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 17

The New York Times, Trump yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda seçenekleri değerlendirdiğini ve teknik-hukuki çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 18

Financial Times ise Türkiye'nin NATO'nun güney kanadındaki stratejik öneminin yeniden ön plana çıktığını ve Erdoğan-Trump görüşmesinin zirvenin en dikkat çeken diplomatik temaslarından biri olduğunu yazdı.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 19

France 24 ise Ankara'daki resmî karşılama törenine ve iki lider arasındaki sıcak diyaloğa dikkat çekerek, bunun kişisel ilişkilerin diplomasi üzerindeki etkisini gösteren sembolik bir görüntü olduğunu değerlendirdi.

İsrail'de alarm zilleri, Yunanistan'da panik havası! Dünya basını: NATO Zirvesi'nin en büyük diplomatik kazananı Erdoğan 20

CNN ise İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı yürüttüğü diplomatik girişimleri haberleştirdi. Haberde, Netanyahu'nun Trump nezdinde bu konuda girişimlerde bulunduğu ve İsrail yönetiminin Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmesine karşı çıktığı aktarıldı.

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