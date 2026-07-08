CALCALIST: "YENİ BÖLGESEL DÜZENDE TÜRKİYE MERKEZE DÖNÜYOR"

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist ise NATO Zirvesi'nin ardından en kapsamlı analizlerden birini yayımladı.

Gazete, NATO'nun artık yalnızca caydırıcılık söylemiyle hareket etmediğini; üretim kapasitesi, mühimmat stoku, motor teknolojileri, füze sistemleri ve insansız hava araçları gibi somut savunma kabiliyetlerine odaklandığını yazdı.

Bu çerçevede Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımlar sayesinde önemli avantaj elde ettiğini belirten gazete, Avrupa ülkelerinin üretim darboğazları yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin hızlı ve düşük maliyetli üretim kapasitesiyle öne çıktığını ifade etti.

KAAN savaş uçağı projesine de geniş yer veren Calcalist, Türkiye'nin geliştirdiği yerli platformların Ankara'nın uluslararası pazardaki etkisini artırdığını vurguladı.

Analizde, Türkiye'nin ABD açısından Rusya'yı dengeleyebilecek, İran'ın bölgesel etkisini sınırlayabilecek ve NATO'nun güney kanadını güçlendirebilecek önemli bir ortak olarak görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.