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NATO Zirvesi'nde İsrail'e bir kötü haber daha: Ziyaretini iptal etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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NATO Zirvesi'nde İsrail'e bir kötü haber daha: Ziyaretini iptal etti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İsrail'e gerçekleştirmesi planlanan kritik ziyaret son anda iptal edildi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Hegseth'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı tedarikinin de masaya yatırılması bekleniyordu.

Ziyaretin iptal edilme gerekçesine ilişkin ise Washington ya da Tel Aviv'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEMİN EN KRİTİK BAŞLIĞI: TÜRKİYE'YE F-35

ABD basınında yer alan haberlerde, Hegseth'in Netanyahu ile görüşmesinde İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının yanı sıra Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve olası savaş uçağı tedarikinin de ele alınacağı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (EPA)ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (EPA)

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da görüşmeye katılması beklenirken, programın iptal edilmesi dikkatleri Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.

NETANYAHU DEFALARCA YALVARDI

Türkiye'nin F-35 programına geri dönüş ihtimalinin güçlenmesi, İsrail yönetiminde rahatsızlık oluşturmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, son günlerde Fox News, CNN ve Newsmax'e verdiği röportajlarda Türkiye'ye F-35 verilmesine açık şekilde karşı çıktı.

Netanyahu, Newsmax'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin "hata olacağını" savunarak, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AFP)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AFP)

Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail karşıtı söylemlerde bulunduğunu ileri süren Netanyahu, Ankara'nın F-35 sahibi olmasının bölgesel dengeleri bozacağını iddia etti.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK

Netanyahu'nun itirazlarına karşın ABD Başkanı Donald Trump ise NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan'ı seviyorum." ifadelerini kullanan Trump, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirterek, Ankara'nın F-35 savaş uçaklarını alacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Erdoğan (EPA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Erdoğan (EPA)

Trump'ın bu açıklamaları, İsrail'in Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engelleme yönündeki girişimlerine rağmen Washington'ın Ankara ile yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

KRİTİK ZİYARETİN İPTALİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ardından, F-35 gündemiyle yapılması planlanan Hegseth-Netanyahu görüşmesinin iptal edilmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (AFP)ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (AFP)

Resmi gerekçe açıklanmasa da, zamanlaması nedeniyle iptal kararı uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi Washington yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda atacağı adımlara çevrildi.

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