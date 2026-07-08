NATO Zirvesi'nde İsrail'e bir kötü haber daha: Ziyaretini iptal etti

ABD basınında yer alan haberlerde, Hegseth'in Netanyahu ile görüşmesinde İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının yanı sıra Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve olası savaş uçağı tedarikinin de ele alınacağı belirtilmişti.

Ziyaretin iptal edilme gerekçesine ilişkin ise Washington ya da Tel Aviv'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, Newsmax'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin "hata olacağını" savunarak, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da görüşmeye katılması beklenirken, programın iptal edilmesi dikkatleri Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AFP)

Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail karşıtı söylemlerde bulunduğunu ileri süren Netanyahu, Ankara'nın F-35 sahibi olmasının bölgesel dengeleri bozacağını iddia etti.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK

Netanyahu'nun itirazlarına karşın ABD Başkanı Donald Trump ise NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan'ı seviyorum." ifadelerini kullanan Trump, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirterek, Ankara'nın F-35 savaş uçaklarını alacağını söyledi.