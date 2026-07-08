NATO Zirvesi'nde İsrail'e bir kötü haber daha: Ziyaretini iptal etti
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İsrail'e gerçekleştirmesi planlanan kritik ziyaret son anda iptal edildi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Hegseth'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı tedarikinin de masaya yatırılması bekleniyordu.
Ziyaretin iptal edilme gerekçesine ilişkin ise Washington ya da Tel Aviv'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GÜNDEMİN EN KRİTİK BAŞLIĞI: TÜRKİYE'YE F-35
ABD basınında yer alan haberlerde, Hegseth'in Netanyahu ile görüşmesinde İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının yanı sıra Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve olası savaş uçağı tedarikinin de ele alınacağı belirtilmişti.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da görüşmeye katılması beklenirken, programın iptal edilmesi dikkatleri Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.
NETANYAHU DEFALARCA YALVARDI
Türkiye'nin F-35 programına geri dönüş ihtimalinin güçlenmesi, İsrail yönetiminde rahatsızlık oluşturmuştu.
Başbakan Binyamin Netanyahu, son günlerde Fox News, CNN ve Newsmax'e verdiği röportajlarda Türkiye'ye F-35 verilmesine açık şekilde karşı çıktı.
Netanyahu, Newsmax'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin "hata olacağını" savunarak, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail karşıtı söylemlerde bulunduğunu ileri süren Netanyahu, Ankara'nın F-35 sahibi olmasının bölgesel dengeleri bozacağını iddia etti.
TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK
Netanyahu'nun itirazlarına karşın ABD Başkanı Donald Trump ise NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan'ı seviyorum." ifadelerini kullanan Trump, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirterek, Ankara'nın F-35 savaş uçaklarını alacağını söyledi.