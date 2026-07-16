İsrail ile ABD arasında "tanker uçak" krizi büyüyor

ABD ve İsrail arasında, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda konuşlu Amerikan yakıt ikmal (tanker) uçaklarının tahliyesi konusunda yaşanan anlaşmazlık büyüyor.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ulaştırma Bakanlığı dün, ABD askeri unsurlarının başka bölgelere taşınması konusunda bir çözüme ulaşıldığını açıklamış olsa da duruma yakın üst düzey bir ABD askeri kaynağı, Amerikan ordusu temsilcilerinin İsrail ordusu yetkililerine, kendilerine sunulan alternatiflerin uygun olmadığını açıkça ilettiğini söyledi.



Aynı kaynağa göre, İsrail içinde uçakların taşınması önerilen diğer askeri üsler oldukça sıkışık durumda ve Pentagon'un güvenlik ile operasyonel standartlarını karşılamıyor.

Ben Gurion Havalimanı (Arşiv) Bu durum, acil bir kriz anında uçakların anında tam operasyonel kapasiteye ulaşmasını zorlaştırıyor.



Sonuç olarak, Amerikan askeri temsilcileri Ben-Gurion Havalimanı'nda kalmak zorunda olduklarını net bir dille ifade etti.



Mevcut kriz, Ulaştırma Bakanlığı ile güvenlik bürokrasisi arasında bir süredir yaşanan gerilimin ardından patlak verdi.



Bu gelişme üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın konuyu doğrudan ele alması bekleniyor.