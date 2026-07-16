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Orta Doğu'da kan akmaya devam edecek: ABD'nin İsrail'e 3,3 milyar dolarlık yardımı sürecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Orta Doğu'da kan akmaya devam edecek: ABD'nin İsrail'e 3,3 milyar dolarlık yardımı sürecek

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla reddetti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarıya 104 üye "evet" oyu verirken, 314 üye "hayır" oyu verdi ve 10 üye de "çekimser" oy kullandı.

Tek "evet" oyu veren Cumhuriyetçi"nin Massie olduğu tasarıya Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

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