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Ukrayna Parlamentosu, Serhii Koretskyi'yi yeni başbakan olarak onayladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ukrayna Parlamentosu, Serhii Koretskyi'yi yeni başbakan olarak onayladı

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), hükümette gerçekleştirilen son kabine değişikliği kapsamında Serhii Koretskyi'nin ülkenin yeni başbakanı olmasını onayladı.

Verkhovna Rada'da düzenlenen oturumda yapılan oylamada, 289 milletvekili Koretskyi'nin başbakanlık adaylığına "evet" oyu verdi.

Başbakanlık koltuğu, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin hafta sonu kabinede değişikliğe gidileceğini açıklamasının ardından görevinden istifa eden Yuliya Svyrydenko'nun ayrılmasıyla boşalmıştı.

Svyrydenko'nun istifası salı günü parlamentoda kabul edilirken, Ukrayna yasaları gereği bu kararın ardından bakanlar kurulunun tamamı da istifa etmiş sayıldı.

Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin aynı gün Serhii Koretskyi'nin başbakan adaylığını resmen Verkhovna Rada'ya sunduğunu açıkladı.

Serhii Koretskyi, Mayıs 2025'ten bu yana Ukrayna'nın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapıyordu.

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