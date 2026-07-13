Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde art arda gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatlar İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ynet'te yayımlanan analizde, Ankara ile Kahire arasındaki savunma iş birliğinin hızla derinleştiği belirtilirken, bu sürecin Tel Aviv açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan askeri iş birliği İsrail basınının gündemine taşındı. Ynet'te yayımlanan analizde, ortak hava tatbikatları ile özel kuvvet eğitimlerinin iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın göstergesi olduğu savunuldu. Haberde, Ankara'nın bölgesel etkisini artırdığı belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri yakından izlemesi gerektiği ifade edildi. Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan askeri iş birliği İsrail basınının gündemine taşındı. Ynet'te yayımlanan analizde, ortak hava tatbikatları ile özel kuvvet eğitimlerinin iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın göstergesi olduğu savunuldu. Haberde, Ankara'nın bölgesel etkisini artırdığı belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri yakından izlemesi gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE-MISIR ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İSRAİL BASINININ GÜNDEMİNDE İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yayımlanan analizde, Türkiye ile Mısır'ın son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği ortak askeri faaliyetlerin Tel Aviv'de dikkatle takip edildiği belirtildi. Analizde, Mısır'da düzenlenen Golden Eagle (Altın Kartal) tatbikatında iki ülkenin özel kuvvetleri, paraşütçü birlikleri ve komando unsurlarının birlikte görev yaptığı hatırlatıldı. Bu faaliyetlerin yalnızca rutin askeri eğitim olmadığı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin giderek güçlendiğinin göstergesi olduğu değerlendirildi.

HAVA KUVVETLERİNDEN ÖZEL KUVVETLERE UZANAN SAVUNMA ORTAKLIĞI Ynet analizinde, Türkiye ile Mısır'ın iş birliğinin sadece kara unsurlarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Haberde, haziran ayında iki ülkenin F-16 savaş uçaklarının katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenlendiği, ardından Mısır'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Kartalı 2026 tatbikatına katıldığı hatırlatıldı. İsrail basını, hava kuvvetlerinden özel kuvvet eğitimlerine uzanan bu sürecin Ankara ile Kahire arasında uzun vadeli askeri koordinasyonun güçlendiğine işaret ettiğini öne sürdü.

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR" Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında son yıllarda normalleşen ilişkilerin savunma alanına da yansıdığı ifade edildi. Ynet, Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği askeri iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki etkisini artırdığını belirtirken, bu durumun İsrail açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturduğunu savundu.