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Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye ile Mısır arasında son dönemde art arda gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatlar İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ynet'te yayımlanan analizde, Ankara ile Kahire arasındaki savunma iş birliğinin hızla derinleştiği belirtilirken, bu sürecin Tel Aviv açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 1
Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan askeri iş birliği İsrail basınının gündemine taşındı. Ynet'te yayımlanan analizde, ortak hava tatbikatları ile özel kuvvet eğitimlerinin iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın göstergesi olduğu savunuldu. Haberde, Ankara'nın bölgesel etkisini artırdığı belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri yakından izlemesi gerektiği ifade edildi.
Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 2

TÜRKİYE-MISIR ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İSRAİL BASINININ GÜNDEMİNDE

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yayımlanan analizde, Türkiye ile Mısır'ın son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği ortak askeri faaliyetlerin Tel Aviv'de dikkatle takip edildiği belirtildi.

Analizde, Mısır'da düzenlenen Golden Eagle (Altın Kartal) tatbikatında iki ülkenin özel kuvvetleri, paraşütçü birlikleri ve komando unsurlarının birlikte görev yaptığı hatırlatıldı. Bu faaliyetlerin yalnızca rutin askeri eğitim olmadığı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin giderek güçlendiğinin göstergesi olduğu değerlendirildi.

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Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 3

HAVA KUVVETLERİNDEN ÖZEL KUVVETLERE UZANAN SAVUNMA ORTAKLIĞI

Ynet analizinde, Türkiye ile Mısır'ın iş birliğinin sadece kara unsurlarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi.

Haberde, haziran ayında iki ülkenin F-16 savaş uçaklarının katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenlendiği, ardından Mısır'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Kartalı 2026 tatbikatına katıldığı hatırlatıldı.

İsrail basını, hava kuvvetlerinden özel kuvvet eğitimlerine uzanan bu sürecin Ankara ile Kahire arasında uzun vadeli askeri koordinasyonun güçlendiğine işaret ettiğini öne sürdü.

Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 4

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında son yıllarda normalleşen ilişkilerin savunma alanına da yansıdığı ifade edildi.

Ynet, Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği askeri iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki etkisini artırdığını belirtirken, bu durumun İsrail açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturduğunu savundu.

Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 5

MISIR'IN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE İLGİSİ

Analizde, askeri tatbikatların yanı sıra savunma sanayi alanındaki temasların da hız kazandığı aktarıldı.

Haberde, Mısır'ın Türkiye'nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı programıyla ilgilendiği, ayrıca Türk savunma sanayii şirketleriyle insansız hava araçları konusunda temaslarını artırdığı iddia edildi.

Ynet'e göre bu gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki mevcut askeri dengeleri etkileyebilecek potansiyel taşıyor.

Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 6

YNET'TEN TEL AVİV YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Analizde, İsrail yönetiminin Türkiye ile Mısır arasındaki gelişmeleri yalnızca takip etmekle yetinmemesi gerektiği öne sürüldü.

Haberde, ABD'nin Mısır'a sağladığı askeri yardımların yeniden değerlendirilmesi gerektiği savunulurken, ortak tatbikatlarda kullanılan Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları başta olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının daha sıkı denetlenmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 7

Ayrıca İsrail istihbaratının Ankara ile Kahire arasında geliştirilen ortak harekât kabiliyeti ile savunma iş birliğini yakından izlemesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye-Mısır askeri tatbikatları İsrail'i alarma geçirdi: Ynet'ten Ankara-Kahire savunma ortaklığı için dikkat çeken analiz 8

"İSRAİL İÇİN STRATEJİK BİR KABUS"

Ynet analizinin sonunda, Türkiye ile Mısır arasında giderek güçlenen askeri ortaklığın İsrail açısından "stratejik bir kabus" anlamına gelebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bölgede oluşan yeni güvenlik denklemine karşı hazırlıklı olması gerektiği savunuldu.

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