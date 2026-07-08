İsrail basınında Başkan Erdoğan paniği: Türkiye'yi süper güce dönüştürmeye başladı
İsrail basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisi, askeri kapasitesi ve diplomatik gücüyle bölgesel dengeleri değiştiren bir aktör haline geldiğini yazdı. Israel Hayom'a konuşan uzman isim "Türkiye'yi bölgesel süper güce dönüştürme süreci başladı" değerlendirmesinde bulunurken Ankara'nın askeri gücünü diplomatik hedeflerini destekleyen stratejik bir unsur olarak kullandığını söyledi.
Orta Doğu'daki sıcak temas bölgelerinde savunma teknolojileri yarışı hız kesmeden sürerken, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar uluslararası basında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu kez İsrail basını, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin yükselen askeri ve diplomatik gücünü mercek altına aldı.
Israel Hayom gazetesinde yayımlanan analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel bir süper güce dönüştürme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığı belirtilirken, Türkiye'nin yalnızca bölgesel statükoyu değil küresel güç dengesini de etkileyen bağımsız ve kararlı bir politika izlediği değerlendirmesine yer verildi.
Israel Hayom gazetesinin haberinde, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik ve diplomasi alanlarındaki başarısının yanı sıra Türkiye'yi bölgesel ve uluslararası bir güç olarak konumlandırma hedefini gösteren bir platforma dönüştüğü belirtildi.
Haberde, Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi ile Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak konumunu daha da sağlamlaştırdığı vurgulandı.
Türkiye'nin 355 bin aktif ve 378 bin yedek askeriyle NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olduğunu ve savunma sanayisinin son 10 yılda belirgin bir ivme kazandığı, Ankara'nın savunma sanayi alanındaki tedarikçi rolünün ötesine geçerek politika dikte edebilen stratejik bir ortak olmayı hedeflediği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa savunma ve güvenlik mimarisine, özellikle de Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk (171 milyar dolar) SAFE programına "dahil edilmesi" için baskı yaptığı aktarıldı.
"TÜRKİYE, MEVCUT DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN BİR ÜLKE"
Israel Hayom gazetesine konuşan Ariel Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden Türkiye uzmanı Dr. Assa Ophir, Türk politika yapıcılarının diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti.