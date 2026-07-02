Venezuela, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan etti

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin yıkıcı depremler nedeniyle "derin bir acı" içerisinde olduğunu belirtti.



Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz."