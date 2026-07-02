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Venezuela, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Venezuela, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan etti

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin yıkıcı depremler nedeniyle "derin bir acı" içerisinde olduğunu belirtti.

Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz."

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez (REUTERS)Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez (REUTERS)

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, deprem felaketinin ardından yetkililer 80 bin 800'den fazla aileye insani yardım ulaştırdı.

Bölgedeki acil durum çalışmaları kapsamında, diğer ülkelerden gelen 3 bin 660 arama-kurtarma görevlisi, 148 özel eğitimli arama-kurtarma köpeği ve 49 teknik araçla desteklenen toplam 26 bin 121 Venezuela personeli sahada görev yapıyor.

Venezuela, AFPVenezuela, AFP

Ayrıca, yürütülen arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 15 bin 467 kişi de gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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