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Yıkımın ortasında nefes arayışı! Türkiye'den Venezuela'ya umut eli: Afet bölgesinden son durum A Haber'de

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Yıkımın ortasında nefes arayışı! Türkiye'den Venezuela'ya umut eli: Afet bölgesinden son durum A Haber'de

Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı sarsan çifte deprem felaketinde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Bin 719 kişinin hayatını kaybettiği, 45 bin kişinin kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları zamana karşı sürerken, 32 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 18 günlük bebek umut oldu. Felaketin ilk anından itibaren bölgeye destek veren Türkiye, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarında aktif görev almayı sürdürüyor. Afet bölgesindeki son durum ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar A Haber'de.

Venezuela'yı vuran çifte depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Felaketin ilk anından itibaren harekete geçen Türkiye, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekipleriyle bölgeye destek sağladı.

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren afetzedelere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, A Haber de enkaz bölgesine bağlandı. Ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

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"HER İHBARI İLK DAKİKA GİBİ DEĞERLENDİRDİK"

Bölgedeki operasyonu yöneten isimlerden olan AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, "Gelen her bir ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirilerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ettik." sözlerini aktardı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM YIKTI GEÇTİ

Latin Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Büyük yıkıma yol açan afetin ardından uluslararası yardım seferberliği başlatıldı.

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Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralı sayısı 5 bini aşarken, binlerce kişinin ise halen enkaz altında olduğu bildiriliyor. Afetin ilk günlerinden itibaren Karakas'ı yalnız bırakmayan Türkiye, bölgeye AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekiplerini sevk etti.

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Toplam 75 personel, 5 araç ve 6 arama kurtarma köpeğiyle görev yapan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE AFET BÖLGESİNE İLK ULAŞANLAR ARASINDA

Türkiye'nin bölgeye olan desteğini detaylandıran AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, "Özellikle sahil kesimindeki La Guaira bölgesinde büyük yıkımlar oluştu yüksek katlı binalarda. Uluslararası arama kurtarma ekipleri La Guaira bölgesine yönlendi. Daha uzman ve profesyonel ekip olduğu için. Türkiye de ayın 27'sinde iki adet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağıyla bölgeye geldi." ifadelerini kullandı.

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189 BİNA TAMAMEN ÇÖKTÜ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, deprem nedeniyle hasar gören 885 binadan 189'unun tamamen yıkıldığını açıkladı. Bölgede en acil ihtiyaçların başında ise barınma geliyor. Depremzedeler, geçici yaşam alanlarına yerleştirilmeyi bekliyor.

Halkın yaşadığı çaresizliği ve bekleyişi anlatan Haluk Önay Erten, "Bölgede tabii halk evlerine giremiyor. Sokaklarda yaşıyorlar, yatıyorlar. Venezuela hükümeti, Venezuela devleti yoğun bir şekilde bu iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir karmaşa hakim değil. Sakinlik hakim. Ama tabii ki bütün düşünceler, gözler enkazlardan gelebilecek bir canlı haberinde." sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN KORKUTAN VERİ

Felakette can kaybı her geçen saat artıyor. Birleşmiş Milletler, bölgede yaşanan ağır yıkım nedeniyle şimdiden 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bu açıklama, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

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