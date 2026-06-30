Yıkımın ortasında nefes arayışı! Türkiye'den Venezuela'ya umut eli: Afet bölgesinden son durum A Haber'de

Fotoğraf (AA) Toplam 75 personel, 5 araç ve 6 arama kurtarma köpeğiyle görev yapan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. TÜRKİYE AFET BÖLGESİNE İLK ULAŞANLAR ARASINDA Türkiye'nin bölgeye olan desteğini detaylandıran AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, "Özellikle sahil kesimindeki La Guaira bölgesinde büyük yıkımlar oluştu yüksek katlı binalarda. Uluslararası arama kurtarma ekipleri La Guaira bölgesine yönlendi. Daha uzman ve profesyonel ekip olduğu için. Türkiye de ayın 27'sinde iki adet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağıyla bölgeye geldi." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA) 189 BİNA TAMAMEN ÇÖKTÜ Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, deprem nedeniyle hasar gören 885 binadan 189'unun tamamen yıkıldığını açıkladı. Bölgede en acil ihtiyaçların başında ise barınma geliyor. Depremzedeler, geçici yaşam alanlarına yerleştirilmeyi bekliyor. Halkın yaşadığı çaresizliği ve bekleyişi anlatan Haluk Önay Erten, "Bölgede tabii halk evlerine giremiyor. Sokaklarda yaşıyorlar, yatıyorlar. Venezuela hükümeti, Venezuela devleti yoğun bir şekilde bu iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir karmaşa hakim değil. Sakinlik hakim. Ama tabii ki bütün düşünceler, gözler enkazlardan gelebilecek bir canlı haberinde." sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.