Yıkımın ortasında nefes arayışı! Türkiye'den Venezuela'ya umut eli: Afet bölgesinden son durum A Haber'de
Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı sarsan çifte deprem felaketinde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Bin 719 kişinin hayatını kaybettiği, 45 bin kişinin kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları zamana karşı sürerken, 32 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 18 günlük bebek umut oldu. Felaketin ilk anından itibaren bölgeye destek veren Türkiye, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarında aktif görev almayı sürdürüyor. Afet bölgesindeki son durum ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar A Haber'de.
Venezuela'yı vuran çifte depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Felaketin ilk anından itibaren harekete geçen Türkiye, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekipleriyle bölgeye destek sağladı.
Enkaz altında yaşam mücadelesi veren afetzedelere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, A Haber de enkaz bölgesine bağlandı. Ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.
"HER İHBARI İLK DAKİKA GİBİ DEĞERLENDİRDİK"
Bölgedeki operasyonu yöneten isimlerden olan AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, "Gelen her bir ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirilerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ettik." sözlerini aktardı.
7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM YIKTI GEÇTİ
Latin Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Büyük yıkıma yol açan afetin ardından uluslararası yardım seferberliği başlatıldı.
Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralı sayısı 5 bini aşarken, binlerce kişinin ise halen enkaz altında olduğu bildiriliyor. Afetin ilk günlerinden itibaren Karakas'ı yalnız bırakmayan Türkiye, bölgeye AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekiplerini sevk etti.