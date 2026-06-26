Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Venezuela, tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Çarşamba günü peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü deprem, başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin kuzey kıyı şeridinde büyük bir yıkıma yol açtı.
Depremin ardından çekilen uydu görüntüleri ise felaketin boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bir zamanlar insanların yaşadığı mahalleler, caddeler ve apartman blokları artık dev enkaz yığınlarına dönüşmüş durumda. Bazı bölgelerde sokakların tamamen ortadan kalktığı, onlarca yapının birkaç dakika içinde yerle bir olduğu görülüyor.
FELAKET UZAYDAN BİLE GÖRÜLÜYOR
Uydu fotoğrafları özellikle La Guaira kentinde depremin oluşturduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Birçok mahallede apartman bloklarının tamamen çöktüğü, yolların kullanılamaz hale geldiği, geniş alanların moloz yığınlarıyla kaplandığı görülüyor. Bazı bölgelerde ise deprem öncesi ve sonrası görüntüler karşılaştırıldığında kentin siluetinin tamamen değiştiği dikkat çekiyor.
Yıkım yalnızca binalarla sınırlı kalmadı.
Elektrik altyapısı, iletişim hatları, su şebekeleri ve ulaşım ağı da büyük zarar gördü.
YÜZLERCE BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yetkililerin ilk tespitlerine göre yaklaşık 250 bina ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.