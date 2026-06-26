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Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Venezuela, tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Çarşamba günü peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü deprem, başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin kuzey kıyı şeridinde büyük bir yıkıma yol açtı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 1

Depremin ardından çekilen uydu görüntüleri ise felaketin boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bir zamanlar insanların yaşadığı mahalleler, caddeler ve apartman blokları artık dev enkaz yığınlarına dönüşmüş durumda. Bazı bölgelerde sokakların tamamen ortadan kalktığı, onlarca yapının birkaç dakika içinde yerle bir olduğu görülüyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 2

FELAKET UZAYDAN BİLE GÖRÜLÜYOR

Uydu fotoğrafları özellikle La Guaira kentinde depremin oluşturduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 3

Birçok mahallede apartman bloklarının tamamen çöktüğü, yolların kullanılamaz hale geldiği, geniş alanların moloz yığınlarıyla kaplandığı görülüyor. Bazı bölgelerde ise deprem öncesi ve sonrası görüntüler karşılaştırıldığında kentin siluetinin tamamen değiştiği dikkat çekiyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 4

Yıkım yalnızca binalarla sınırlı kalmadı.

Elektrik altyapısı, iletişim hatları, su şebekeleri ve ulaşım ağı da büyük zarar gördü.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 5

YÜZLERCE BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yetkililerin ilk tespitlerine göre yaklaşık 250 bina ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 6

En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira, ülkenin en önemli sahil kentlerinden biri olmasının yanı sıra Caracas Uluslararası Havalimanı'na da ev sahipliği yapıyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 7

Deprem nedeniyle havalimanı ciddi hasar aldı ve uçuşlar durduruldu.

Terminal binalarında tavanların çöktüğü, camların kırıldığı ve birçok bölümün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 8

ENKAZ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Uydu görüntülerinin gösterdiği dev enkaz yığınlarının altında hâlâ yüzlerce kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürse de birçok bölgede vatandaşlar kendi imkânlarıyla enkaz kaldırıyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 9

Bazı mahallelerde insanlar elleriyle beton blokları kaldırmaya çalışırken, iş makinelerinin yetersizliği kurtarma çalışmalarını yavaşlatıyor.

Yetkililer ağır iş makinelerinin bölgeye sevk edilmesi için özel sektörden de destek istedi.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 10

"BURASI ARTIK AFET BÖLGESİ"

Devlet Başkan Vekili Delcy Rodriguez, en ağır hasarın yaşandığı La Guaira için "Burası artık bir afet bölgesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 11

Hükümet, özel şirketlerle koordinasyon içinde kurtarma çalışmalarını hızlandırmaya çalışırken, ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildi.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 12

HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

Deprem yalnızca binaları değil sağlık sistemini de ağır şekilde etkiledi.

En az sekiz hastanenin hasar gördüğü açıklanırken, birçok sağlık merkezinde yaralılar bina dışında tedavi edilmeye başlandı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 13

Bazı hastanelerde sedye, ilaç, gazlı bez, alçı, eldiven ve temel tıbbi ekipman eksikliği yaşandığı bildirildi.

Doktorlar, art arda gelen yaralılar nedeniyle 24 saat kesintisiz görev yapıyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 14

SOKAKLAR AÇIK HAVA BARINAKLARINA DÖNÜŞTÜ

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören binlerce kişi geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı.

Parklar, otoparklar ve boş alanlar geçici barınma noktalarına dönüştü.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 15

Çocuklar, yaşlılar ve engelliler battaniyeler üzerinde geceyi geçirirken artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi sağlam kalan evlerine girmeye dahi cesaret edemiyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 16

SU, ELEKTRİK VE İNTERNET BİRÇOK NOKTADA KESİLDİ

Deprem sonrasında enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldi.

Birçok bölgede elektrik kesintileri devam ederken içme suyu şebekesi de büyük zarar gördü.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 17

İnternet bağlantılarında ülke genelinde ciddi düşüş yaşandığı açıklandı.

İletişim ağlarının çökmesi nedeniyle birçok aile yakınlarına saatlerce ulaşamadı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 18

STARLİNK DEVREYE GİRDİ

Uydu internet şirketi Starlink, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan kullanıcılarına 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet hizmeti sağlayacağını açıkladı.

Şirket ayrıca depremde zarar gören uydu terminallerinin ücretsiz değiştirileceğini ve en ağır hasar alan bölgelere yeni terminaller gönderileceğini duyurdu.

Bu sayede iletişimin yeniden kurulması hedefleniyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 19

KAYIP SAYISI ENDİŞE YARATIYOR

Muhalefet temsilcilerinin oluşturduğu kayıp takip sisteminde on binlerce kişi için ihbar yapıldı.

Resmî makamlar kesin rakamları açıklamaya devam ederken, birçok aile yakınlarından hâlâ haber alamıyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 20

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise yayımladığı modellemede can kaybının binleri bulabileceği uyarısında bulundu.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 21

DÜNYA VENEZUELA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Depremin ardından çok sayıda ülke yardım teklifinde bulundu.

ABD, İspanya, Meksika ve Katar arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerini bölgeye göndereceklerini açıkladı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 22

Birleşmiş Milletler ise Venezuela'nın deprem öncesinde de ciddi bir insani kriz yaşadığına dikkat çekerek ülke için geniş kapsamlı uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 23

PETROL TESİSLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNDU

Venezuela ekonomisinin bel kemiğini oluşturan petrol sektöründe faaliyet gösteren yabancı enerji şirketleri ise ilk incelemelerde üretim tesislerinin büyük bölümünün depremden ciddi şekilde etkilenmediğini bildirdi.

Bu durumun ülkenin enerji arzı açısından önemli bir avantaj sağladığı değerlendiriliyor.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 24

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, depremden sonra en az 100 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi 25

Bu nedenle hem arama kurtarma ekipleri hem de vatandaşlar çalışmalarını büyük risk altında sürdürüyor.

Uzmanlar, hasar gören binalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken, birçok bölgede güvenlik şeritleri oluşturuldu.