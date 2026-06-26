Venezuela'da depremin ardından uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Depremin ardından çekilen uydu görüntüleri ise felaketin boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bir zamanlar insanların yaşadığı mahalleler, caddeler ve apartman blokları artık dev enkaz yığınlarına dönüşmüş durumda. Bazı bölgelerde sokakların tamamen ortadan kalktığı, onlarca yapının birkaç dakika içinde yerle bir olduğu görülüyor.