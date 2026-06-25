Bakan Fidan Venezuelalı mevkidaşıyla telefonda görüştü: Deprem felaketi ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da meydana gelen depremin ardından mevkidaşı Yván Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede deprem felaketinin son durumu ve ihtiyaç duyulan yardım başlıkları ele alınırken, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiği mesajı verildi.