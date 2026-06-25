Bakan Fidan Venezuelalı mevkidaşıyla telefonda görüştü: Deprem felaketi ele alındı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da meydana gelen depremin ardından mevkidaşı Yván Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede deprem felaketinin son durumu ve ihtiyaç duyulan yardım başlıkları ele alınırken, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiği mesajı verildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil ile telefonda görüştü. Görüşmede Venezuela'da meydana gelen deprem felaketi değerlendirildi.