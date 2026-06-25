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Venezuela'da peş peşe depremler! Venezuela nerede, Türkiye'ye kaç km uzakta?

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Venezuela'da peş peşe depremler! Venezuela nerede, Türkiye'ye kaç km uzakta?

Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem bölgede paniğe neden olurken, sarsıntının ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Depremin ardından gözler Güney Amerika ülkesine çevrildi. Venezuela'nın konumu, nüfusu, Türkiye'ye uzaklığı ve saat farkı yeniden merak konusu oldu.

Dünya genelinde peş peşe meydana gelen depremler endişeleri artırdı. Venezuela'da kısa aralıklarla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, Japonya da 6,9 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı. Aynı gün yaşanan güçlü depremler gözleri yeniden sismik hareketliliğe çevirdi.

Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki deprem geniş bir bölgede hissedildi. (Fotoğraf: A Haber)Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki deprem geniş bir bölgede hissedildi. (Fotoğraf: A Haber)

VENEZUELA'DA PEŞ PEŞE İKİ GÜÇLÜ DEPREM

Venezuela'da kısa süre arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi. Şiddetli sarsıntılar sonrası tsunami uyarısı yapılırken yetkililer vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İlk belirlemelere göre depremler çevre ülkelerde de hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin resmi açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

Ülke, Karayip Denizi kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. (Fotoğraf: AA)Ülke, Karayip Denizi kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. (Fotoğraf: AA)

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, Güney Amerika kıtasının en kuzeyinde yer alıyor. Kuzeyinde Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu bulunan ülke; batıda Kolombiya, doğuda Guyana ve güneyde Brezilya ile komşu konumunda bulunuyor.

Başkenti Caracas olan Venezuela, yaklaşık 916 bin 445 kilometrekare yüz ölçümüne sahip. Karayip kıyıları, And Dağları, geniş Llanos ovaları ve Guyana Platosu ülkenin öne çıkan coğrafi özellikleri arasında yer alıyor.

Venezuela'nın nüfusunun 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 28,5 milyon olduğu öngörülüyor. (Fotoğraf: AA)Venezuela'nın nüfusunun 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 28,5 milyon olduğu öngörülüyor. (Fotoğraf: AA)

VENEZUELA'NIN NÜFUSU KAÇ?

2026 yılı başına ilişkin demografik projeksiyonlara göre Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 28,5 milyon seviyesinde bulunuyor.

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler nedeniyle ülkeden yoğun göç yaşanırken, nüfus artış hızı da önceki dönemlere göre yavaşladı. Nüfusun önemli bölümü başkent Caracas ve kuzey kıyı şeridindeki büyük şehirlerde yaşıyor.

İki ülke arasındaki direkt uçuşlar ortalama 12 saat 45 dakika sürüyor. (Fotoğraf: AA)İki ülke arasındaki direkt uçuşlar ortalama 12 saat 45 dakika sürüyor. (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE İLE VENEZUELA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Türkiye ile Venezuela arasındaki kuş uçuşu mesafe, başlangıç ve varış noktalarına göre küçük farklılıklar gösteriyor. İstanbul ile Caracas arasındaki mesafe yaklaşık 9 bin 706 ila 10 bin 78 kilometre arasında değişiyor.

Direkt uçuşların ortalama süresi ise 12 saat 45 dakika olarak hesaplanıyor.

Türkiye - Venezuela Karşılaştırması

Bilgi Venezuela
Kıta Güney Amerika
Başkent Caracas
Yaklaşık nüfus 28,5 milyon
Yüzölçümü 916.445 km²
Resmî dil İspanyolca
Para birimi Venezuela Bolivarı (VES)
Türkiye'ye kuş uçuşu uzaklık Yaklaşık 9.706 - 10.078 km
Ortalama direkt uçuş süresi Yaklaşık 12 saat 45 dakika
Saat farkı Türkiye, Venezuela'dan 7 saat ileridedir
Komşu ülkeler Kolombiya, Brezilya, Guyana
Kuzey sınırı Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu
İklim Tropikal iklim
Öne çıkan şehirleri Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay

VENEZUELA İLE TÜRKİYE ARASINDA SAAT FARKI KAÇ?

Venezuela, UTC-4 saat dilimini kullanırken Türkiye yıl boyunca UTC+3 saat diliminde yer alıyor. Bu nedenle iki ülke arasında 7 saat fark bulunuyor. Örneğin Venezuela'da saat 12.00 olduğunda Türkiye'de saat 19.00 oluyor.

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