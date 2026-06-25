Venezuela'da peş peşe depremler! Venezuela nerede, Türkiye'ye kaç km uzakta?

Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem bölgede paniğe neden olurken, sarsıntının ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Depremin ardından gözler Güney Amerika ülkesine çevrildi. Venezuela'nın konumu, nüfusu, Türkiye'ye uzaklığı ve saat farkı yeniden merak konusu oldu.

Dünya genelinde peş peşe meydana gelen depremler endişeleri artırdı. Venezuela'da kısa aralıklarla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, Japonya da 6,9 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı. Aynı gün yaşanan güçlü depremler gözleri yeniden sismik hareketliliğe çevirdi.

Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki deprem geniş bir bölgede hissedildi. (Fotoğraf: A Haber) VENEZUELA'DA PEŞ PEŞE İKİ GÜÇLÜ DEPREM Venezuela'da kısa süre arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi. Şiddetli sarsıntılar sonrası tsunami uyarısı yapılırken yetkililer vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. İlk belirlemelere göre depremler çevre ülkelerde de hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin resmi açıklamalar ise yakından takip ediliyor.