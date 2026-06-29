Venezuela'da enkaz altında umut arayışı: Can kaybı bin 719'a yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü 39 saniye ara ile meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik depremlere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, yaşanan afette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 719'a yükseldiğini belirtti.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 719'a yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 719'a yükseldi. (EPA) 500'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI Venezuela'daki Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü Gianluca Rampolla Del Tindaro ise, Venezuela'da 24 Haziran'da bu yana 500'den fazla artçı deprem yaşandığını aktardı. Depremlerde en az 2 bin 500 binanın hasar aldığını ya da yıkıldığını açıklayan Del Tindaro, "Sadece dün, olayın üzerinden dört gün ve kritik 72 saatin üzerinden bir gün geçtikten sonra uluslararası kurtarma ekipleri 7 kişiyi canlı olarak kurtarmayı başardı" dedi.