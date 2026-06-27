Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen iki büyük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı cuma günü 920'ye yükselirken, 50 binden fazla kişiden hâlâ haber alınamıyor. Uluslararası arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarışını sürdürüyor.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, büyük yıkımın yaşandığı bir mahalleyi ziyaret ettiği sırada, yeterli müdahalenin yapılmadığını düşünen başkent Caracas sakinlerinin protestolarıyla karşılaştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Başkanı Tom Fletcher, AFP'ye yaptığı açıklamada, çarşamba akşamı yaklaşık bir dakika arayla meydana gelen iki güçlü depremin ardından 50 binden fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Depremler, ülkenin kuzeyindeki çok sayıda binayı yerle bir ederken, başkent Caracas yakınındaki kıyı kenti La Guaira en ağır yıkımın yaşandığı bölge oldu. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, bölgede çok sayıda binanın çökmesine neden oldu.

BÖLGEYE GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, televizyondan yaptığı açıklamada, cuma günü saat 20.00'den (Cumartesi 00.00 GMT) itibaren afet bölgesine girişlerin sınırlandırıldığını duyurdu.

Şili'den gelen bir arama kurtarma ekibi, La Guaira'da yüzlerce dairenin bulunduğu dört yüksek apartmandan oluşan bir yerleşim alanında çalışmalara başladı. Binaların büyük bölümü tamamen enkaza dönüştü.

Ekip lideri Nadiomar Polanco, "Ne yazık ki çökme tamamen gerçekleşmiş durumda ve hayatta kalanlara ulaşma ihtimali oldukça düşük. Çalışmalarımız artık daha çok hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmaya odaklanmış durumda." dedi.

Kentin birçok noktasında ise aileler, komşular ve gönüllüler, ağır iş makineleri ve resmi destek eksikliği nedeniyle enkaz altındakilere çıplak elleriyle ulaşmaya çalışıyor.

Depremde 16 yaşındaki kızını kaybeden 40 yaşındaki Marjosly Salazar, "Beş aylık oğlum Gael'i arıyorum. Kuzenimle birlikte ikisinden de haber alamıyoruz." diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

Salazar, "Lütfen bize yardım edin. Sütunları kaldırabilmek için iş makinelerine ihtiyacımız var. Burada şimdiye kadar tek bir devlet görevlisi bile görmedik." ifadelerini kullandı.

Başkent Caracas'ın varlıklı bir semtinde de Rodriguez, yakınları enkaz altında kalan vatandaşların öfkeli protestolarıyla karşılaştı.

Kalabalık, çöken bir binanın önünde güvenlik bariyerlerinin arkasından "Hükümet halk için hiçbir şey yapmıyor." sloganları attı.

"ÇOK KARMAŞIK BİR KRİZ"

AFP muhabirleri, kurtarma ekiplerinin balyozlarla enkazı kırarak ilerlemeye çalıştığını ve olası yardım çağrılarını duyabilmek için sık sık "Mutlak sessizlik!" çağrısı yaptığını aktardı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Başkanı Tom Fletcher, yaşananları "çok ama çok karmaşık bir acil durum operasyonu" olarak nitelendirirken, can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Artçı depremler ve ayakta kalmayı başaran ancak ağır hasar gören binalar, arama kurtarma ekipleri için ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.

Venezuela'nın son 100 yılı aşkın sürede yaşadığı en yıkıcı deprem, petrol zengini ülkenin uzun yıllardır devam eden ekonomik krizinin ardından geldi.

Ekonomik çöküş nedeniyle hastaneler ve kamu hizmetleri büyük ölçüde işlevsiz hale gelirken, milyonlarca kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ülke ayrıca, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan kırılgan geçiş sürecinin henüz altıncı ayında bulunuyor.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), en az 17 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin Venezuela'ya sevk edildiğini açıkladı.

İspanya, El Salvador, İsviçre, Kolombiya ve Meksika'dan gelen ekipler bölgede çalışmalara başladı.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisini telefonla arayarak kurtarma ekipleri, özel ekipmanlar, geçici barınma merkezleri ve insani yardım desteği gönderme konusunda taahhütte bulunduklarını söyledi.

ABD daha önce, enkaz altında kalan kişileri tespit etmek üzere eğitimli arama köpeklerinin de bulunduğu üç özel kurtarma birimini içeren 250'den fazla personelden oluşan bir afet müdahale ekibini Venezuela'ya göndereceğini açıklamıştı.

Üst düzey bir ABD'li askeri yetkili de Washington'ın yardım çalışmalarını koordine etmek üzere Caracas'a ulaştı.

BM ve uluslararası yardım kuruluşları cuma günü yayımladıkları ortak açıklamada, "Depremlerden önce bile Venezuela'da milyonlarca insan gıda güvensizliği, çöken sağlık sistemi, güvenlik riskleri ve temel hizmetlere erişim sıkıntısıyla mücadele ediyordu." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum bu acil durumun daha büyük bir insani felakete dönüşmesine izin vermemelidir." denildi.

YABANCI UYRUKLULAR DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybedenler arasında 28 Portekiz, 5 İspanya, 2 Brezilya, 7 Çin, 1 Şili ve 1 İtalya-Venezuela çifte vatandaşı bulunuyor.

Portekiz hükümeti 85, İspanya hükümeti ise 119 vatandaşından hâlâ haber alınamadığını açıkladı.

Depremler, Venezuela'da 1900 yılında açık denizde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen en güçlü sarsıntılar olarak kayıtlara geçti.

Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında yer alan Venezuela'nın kuzey kıyıları, 1997 yılından bu yana büyük çaplı bir deprem yaşamamıştı.

Öte yandan, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında cuma günü oynanan karşılaşmalar öncesinde, depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.