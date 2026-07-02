CANLI | Katar'da diplomasi trafiği: ABD-İran masasında ilerleme mesajı

ABD ile İran arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. A Haber İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, tarafların bazı başlıklarda temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığını ancak Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini aktardı.

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, ABD ile İran heyetlerinin Katar'ın başkenti Doha'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda bir kez daha dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Rahman'ın aktardığına göre, ABD heyetine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti. Görüşmelerde taraflar doğrudan aynı masaya oturmazken, Katar ve Pakistanlı yetkililer aracılığıyla karşılıklı öneriler iletildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MASANIN EN KRİTİK BAŞLIĞI

Fakhur Rahman, görüşmelerde en önemli gündem maddesinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve bölgedeki deniz trafiği olduğunu belirtti.

Rahman'ın verdiği bilgilere göre İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının tanınmasını ve boğazdaki kontrolün kendi belirlediği çerçevede sürdürülmesini talep etti.

İran tarafının ayrıca gemilerin kendi belirlediği rotayı kullanmasını istediğini aktaran Rahman, bazı Körfez ülkelerinin ise geçişlerden ücret alınmasına karşı çıktığını ifade etti. Bu bilginin Pakistanlı diplomatik kaynaklardan edinildiğini de sözlerine ekledi.

14 MADDELİK MUTABAKATTA İLK AŞAMA

A Haber İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, tarafların üzerinde çalıştığı 14 maddelik mutabakat taslağında henüz ilk aşamada bulunduğunu söyledi.

Rahman'ın aktardığına göre görüşmelerde Lübnan'daki ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve deniz ulaşımına ilişkin başlıklar ele alınırken, teknik ayrıntılar üzerindeki müzakereler devam ediyor.

DONDURULAN İRAN VARLIKLARI DA GÜNDEMDE

Rahman, görüşmelerde İran'ın yurt dışında dondurulan mali varlıklarının da ele alındığını belirtti.

İran tarafının bu kaynakların ülkeye yeniden kazandırılmasını istediğini aktaran Rahman, bu konunun da müzakerelerde öne çıkan başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

YENİ GÖRÜŞME CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN

Fakhur Rahman'ın aktardığı bilgilere göre, İran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından tarafların önümüzdeki hafta yeniden Doha'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin devam etmesi konusunda genel bir mutabakat bulunduğunu belirten Rahman, müzakerelerin henüz sonuç aşamasına ulaşmadığını ancak diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı da görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerde "olumlu ilerleme" sağlandığı belirtilirken, tarafların İslamabad Mutabakatı çerçevesinde diyaloğu sürdürme konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca bir sonraki görüşmenin, İran'daki cenaze programının ardından mümkün olan en kısa sürede yapılmasının planlandığını duyurdu.

HÜRMÜZ'DE ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Canlı yayında yapılan değerlendirmede, ABD ile İran arasındaki en büyük görüş ayrılığının Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda yaşandığına dikkat çekildi.

İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürmek ve kendi belirlediği kuzey güzergâhının kullanılmasını istediği belirtilirken, ABD'nin ise uluslararası deniz ticaretinin herhangi bir ek ücret veya kısıtlamaya tabi olmadan sürdürülmesini savunduğu ifade edildi.

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği devam etse de bölgedeki güvenlik endişeleri tamamen ortadan kalkmış değil. İran yönetimi, Umman açıklarından geçen güney güzergâhındaki gemilerin güvenliğini garanti etmeyeceğini savunurken, kuzey hattının tercih edilmesini istiyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın da daha önce yaptığı açıklamada, "Hürmüz'ün kontrolü İran'dadır. Hürmüz, İran'ın kara sularıdır." ifadelerini kullandığı hatırlatılırken, bu yaklaşımın taraflar arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olmayı sürdürdüğü değerlendiriliyor.