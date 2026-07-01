ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait MH-60S Sea Hawk tipi helikopter, Arap Denizi'nde acil durum nedeniyle suya iniş gerçekleştirdi. Dört kişilik mürettebattan üçü kurtarılırken, kayıp olan bir personel için arama çalışmaları sürüyor.