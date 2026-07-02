İsrail ile yakınlaşan Atina yönetimine Yunan basınından büyük öfke

Yunanistan'da hükümetin İsrail ile kol kola yürümesi, iç kamuoyunda bardağı taşıran son damla oldu.

Bölgedeki atmosferi aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Yunan kamuoyu, İsrail'in yaptıkları ortadayken hükümetin bu yakınlaşmasına büyük tepki göstermeye başladı. Yaklaşık bir haftadır Yunan basını, 'İsrail'in kuklası olduk, İsrail bizi yönetiyor, Güney Kıbrıs'ı da alarak el ele bir felakete yürüyoruz' manşetlerini atıyor," ifadelerini kullandı.

ATİNA'DA İSRAİL ÇATLAĞI VE SELANİK'TE TERÖR

İsrail ile olan stratejik ortaklık sadece medyada değil, sokaklarda da sert yansımalar buldu. Selanik'te yaşanan hareketli saatlere dikkat çeken Tahsin, "Dün Selanik'te Yeni Demokrasi Partisi'ne yönelik üç ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Motosikletli gruplar, iktidar partisi milletvekillerinin ve yöneticilerinin ofislerini, araçlarını ateşe verdi; bu saldırılarda maalesef bir kişi hayatını kaybetti," sözleriyle Atina'daki güvenlik krizini aktardı. Başbakan Miçotakis'in faillerin bulunacağına dair açıklama yaptığını belirten Tahsin, ülkede kıpırdanmaların başladığını vurguladı.