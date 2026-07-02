İsrail ile yakınlaşan Atina yönetimine Yunan basınından büyük öfke
Yunanistan'da Miçotakis hükümetinin İsrail ile kurduğu yakın ilişkiler ve Ege adalarını İsrail silahlarıyla donatma girişimi, komşuda büyük bir infiale neden oldu. Yunan medyası, "İsrail'in kuklası olduk" manşetleriyle Atina yönetimini topa tutarken, Selanik’te düzenlenen terör saldırıları siyasi tansiyonu zirveye taşıdı. Ülke genelinde hayat pahalılığı ve İsrail ile yakınlaşma nedeniyle hükümete olan destek hızla erirken, A Haber muhabiri İlhan Tahsin komşuda yaşanan sıcak gelişmeleri tüm detaylarıyla aktardı.
Yunanistan'da hükümetin İsrail ile kol kola yürümesi, iç kamuoyunda bardağı taşıran son damla oldu.
Bölgedeki atmosferi aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Yunan kamuoyu, İsrail'in yaptıkları ortadayken hükümetin bu yakınlaşmasına büyük tepki göstermeye başladı. Yaklaşık bir haftadır Yunan basını, 'İsrail'in kuklası olduk, İsrail bizi yönetiyor, Güney Kıbrıs'ı da alarak el ele bir felakete yürüyoruz' manşetlerini atıyor," ifadelerini kullandı.
ATİNA'DA İSRAİL ÇATLAĞI VE SELANİK'TE TERÖR
İsrail ile olan stratejik ortaklık sadece medyada değil, sokaklarda da sert yansımalar buldu. Selanik'te yaşanan hareketli saatlere dikkat çeken Tahsin, "Dün Selanik'te Yeni Demokrasi Partisi'ne yönelik üç ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Motosikletli gruplar, iktidar partisi milletvekillerinin ve yöneticilerinin ofislerini, araçlarını ateşe verdi; bu saldırılarda maalesef bir kişi hayatını kaybetti," sözleriyle Atina'daki güvenlik krizini aktardı. Başbakan Miçotakis'in faillerin bulunacağına dair açıklama yaptığını belirten Tahsin, ülkede kıpırdanmaların başladığını vurguladı.
ADALARDA SİLAHLANMA KRİZİ VE TÜRKİYE KARŞITI İTTİFAK
Atina yönetiminin, uluslararası hukuku hiçe sayarak adaları silahlandırma girişiminde İsrail'i partner seçmesi gerilimi daha da tırmandırıyor. Süreci değerlendiren İlhan Tahsin, "Askeri iş birliği artık adalara kadar yayıldı. Kuzey Ege adalarına İsrail'den aldıkları silahları yerleştirmeye başladılar. Yunanistan; İsrail ve Fransa'yı da yanına alarak Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturma yolunda hızla ilerliyor ancak bu tehlikeli yaklaşım Yunan halkı tarafından büyük bir risk olarak görülüyor," değerlendirmesinde bulundu.
ANKETLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ: MİÇOTAKİS KAN KAYBEDİYOR
Hükümetin dış politikadaki tartışmalı adımları, anket sonuçlarına da doğrudan yansıdı. Seçim öncesi son tabloyu paylaşan Tahsin, "Yüzde 40'larla iktidara gelen Miçotakis hükümeti, hem hayat pahalılığı hem de 'katil İsrail' ile kurulan bu yakınlaşma nedeniyle ciddi oy kaybediyor. Çipras'ın yeni partisiyle iktidar arasındaki puan farkının azaldığı belirtiliyor. Eğer İsrail aleyhine yürüyüşler başlarsa buna hiç şaşırmamak gerekir," diyerek sözlerini noktaladı.