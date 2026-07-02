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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail işgal güçleri tarafından katledildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail işgal güçleri tarafından katledildi

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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