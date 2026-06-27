Mektupta, Türkiye'ye F110 savaş uçağı motorlarının satışına karşı çıkılırken, ABD Kongresi'nden söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Habere göre Farandouris, yalnızca satış anlaşmasının değil, bunun bölgesel güvenlik dengelerine olası etkilerinin de dikkate alınmasını istedi.

Yunan gazetelerinde yayımlanan haberlere göre, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Nikolas Farandouris, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile komitenin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks'e hitaben bir mektup kaleme aldı.

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Mektupta ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarına yönelik eleştiriler de yer aldı. Farandouris, ABD'nin uzun yıllar boyunca Yunanistan ile Türkiye arasında bir güç dengesi gözettiğini savunarak, bu dengenin bozulmasının NATO ve bölgesel güvenlik açısından risk oluşturacağını iddia etti.

TÜRKİYE-ABD SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ATİNA'DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yunan basınındaki haberlerde, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğine ilişkin olumlu mesajlarının ardından gelmesine dikkat çekildi. Haberlere göre Farandouris, Atina yönetiminin de benzer diplomatik adımlar atmasını isterken, yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Yunan hükümetine çağrıda bulundu.