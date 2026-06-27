Yunanistan’dan KAAN hamlesi: F110 motor satışı için ABD Kongresi’ne mektup
PASOK Avrupa Parlamentosu üyesi Nikolas Farandouris, Türkiye’ye F110 savaş uçağı motorlarının satışının engellenmesi için ABD Kongresi’ne mektup gönderdi. Yunan vekil, Türkiye’nin savunma kapasitesini hedef alan çağrısında satışın bölgesel dengeyi etkileyeceğini savundu.
Yunan gazetelerinde yayımlanan haberlere göre, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Nikolas Farandouris, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile komitenin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks'e hitaben bir mektup kaleme aldı.
Mektupta, Türkiye'ye F110 savaş uçağı motorlarının satışına karşı çıkılırken, ABD Kongresi'nden söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Habere göre Farandouris, yalnızca satış anlaşmasının değil, bunun bölgesel güvenlik dengelerine olası etkilerinin de dikkate alınmasını istedi.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA HAMLELERİNDEN DUYDUĞU ENDİŞEYİ AÇIKÇA DİLE GETİRDİ
Yunan siyasetçi, mektubunda Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlenmesinin Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkileyeceğini savundu. Farandouris, Ankara'nın askeri kabiliyetlerinin artmasının "gerilimi tırmandıracağını" ve "askeri yeniden silahlanmayı hızlandıracağını" öne sürerek ABD Kongresi'ni satış sürecine müdahil olmaya çağırdı.
Mektupta ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarına yönelik eleştiriler de yer aldı. Farandouris, ABD'nin uzun yıllar boyunca Yunanistan ile Türkiye arasında bir güç dengesi gözettiğini savunarak, bu dengenin bozulmasının NATO ve bölgesel güvenlik açısından risk oluşturacağını iddia etti.
TÜRKİYE-ABD SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ATİNA'DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Yunan basınındaki haberlerde, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğine ilişkin olumlu mesajlarının ardından gelmesine dikkat çekildi. Haberlere göre Farandouris, Atina yönetiminin de benzer diplomatik adımlar atmasını isterken, yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Yunan hükümetine çağrıda bulundu.
F110 MOTORLARI NEDEN ÖNEMLİ?
F110 motorları, modern savaş uçaklarında kullanılan yüksek performanslı güç sistemleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu motorları tedarik etmesine yönelik olası anlaşma, savunma sanayii açısından yakından takip edilirken, Yunan basınında söz konusu gelişmenin Atina'da siyasi ve diplomatik düzeyde yeni girişimlere neden olduğu görülüyor.