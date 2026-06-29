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Katil Netanyahu Başkan Erdoğan korkusunu kendi ağzıyla itiraf etti!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katil Netanyahu Başkan Erdoğan korkusunu kendi ağzıyla itiraf etti!

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini "çok ciddiye aldıklarını" belirterek, bu açıklamaları ABD yönetiminin de gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri, Gazze Şeridi'ndeki soykırım başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Katar ve İran'a saldırılar düzenleyen ve bölgeyi ateşe atan terör devleti İsrail'de de yankı uyandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

KATİL NETANYAHU, KORKUSUNU KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini "çok ciddiye aldıklarını" belirterek, bu açıklamaları ABD yönetiminin de gündemine taşıyacaklarını söyledi.

İbranice yayın yapan medya kuruluşlarında yer alan ve İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından The Times of Israel gazetesine doğrulanan habere göre Netanyahu, kabine üyelerine şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer kabine üyeleri (REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer kabine üyeleri (REUTERS)

"Neredeyse Başkan Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı bir gün geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da birisi sizi yok etmek istediğini söylüyorsa, onu ciddiye almanız gerektiğidir."

KATİL ABD'YE SIĞINACAK

Netanyahu, bu açıklamaların ABD yönetimiyle de paylaşılacağını belirterek, "Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Başkan Erdoğan ile diğer üst düzey Türk yetkililerin son dönemde İsrail'e yönelik açıklamalarını sertleştirdiği öne sürüldü.

Bu kapsamda, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu ayın başlarında yaptığı ve işgal altındaki Kudüs'ün "özgürleştirilmesi" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamaya da yer verildi.

"RABBİM BANA BİR GÜN DE OLSA KUDÜS VALİLİĞİNİ NASİP ET"

Bakan Çiftçi, 6 Haziran'da Çorum'da yaptığı konuşmada ise kişisel bir duasını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bize mutlaka gösterecek. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (AA)İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (AA)

GAZZE SOYKIRIMI NEDENİYLE İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİLER İSRAİL BASININDA

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan soykırımın ardından Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik en sert eleştirileri yapan liderlerden biri olduğu ifade edildi.

Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladığı ve Birleşmiş Milletler'e İsrail'e karşı güç kullanılması yönünde tavsiyede bulunulması çağrısı yaptığı aktarıldı.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

TRUMP'IN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ DE HABERDE YER ALDI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Trump'ın, Erdoğan'ın İsrail'i sevmediğini düşündüğü için İran'a destek amacıyla ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dahil olabileceğini söylediği, ancak Türkiye'nin çatışmaya katılmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Trump'ın aynı gün, yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik silah satışına hazırlandığını açıkladığı belirtildi.

Haberde, F-35 savaş uçakları ile onlarca jet motorunu içeren olası satış planının uzun süredir İsrail yönetiminde endişeye neden olduğu da kaydedildi.

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