Katil Netanyahu Başkan Erdoğan korkusunu kendi ağzıyla itiraf etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri, Gazze Şeridi'ndeki soykırım başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Katar ve İran'a saldırılar düzenleyen ve bölgeyi ateşe atan terör devleti İsrail'de de yankı uyandırdı.