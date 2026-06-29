Katil Netanyahu Başkan Erdoğan korkusunu kendi ağzıyla itiraf etti!
İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini "çok ciddiye aldıklarını" belirterek, bu açıklamaları ABD yönetiminin de gündemine taşıyacaklarını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi.
Başkan Erdoğan'ın sözleri, Gazze Şeridi'ndeki soykırım başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Katar ve İran'a saldırılar düzenleyen ve bölgeyi ateşe atan terör devleti İsrail'de de yankı uyandırdı.
KATİL NETANYAHU, KORKUSUNU KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini "çok ciddiye aldıklarını" belirterek, bu açıklamaları ABD yönetiminin de gündemine taşıyacaklarını söyledi.
İbranice yayın yapan medya kuruluşlarında yer alan ve İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından The Times of Israel gazetesine doğrulanan habere göre Netanyahu, kabine üyelerine şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse Başkan Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı bir gün geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da birisi sizi yok etmek istediğini söylüyorsa, onu ciddiye almanız gerektiğidir."
KATİL ABD'YE SIĞINACAK
Netanyahu, bu açıklamaların ABD yönetimiyle de paylaşılacağını belirterek, "Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz." dedi.