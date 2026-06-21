Türkiye-İsrail savaşı yaşanır mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Sultan Alparslan ruhu sahada

Türkiye'nin Suriye ile güçlenen bağına işaret eden İsrail Diaspora İşleri Bakanı Chikli, bu durumun İsrail için "İran'dan on bin kat daha fazla endişe verici" olduğunu dile getirdi.

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Suriye'yi doğrudan hedef aldı. Chikli, Suriye'deki Ahmed Şara yönetimi için, "Kökleri IŞİD ve El Kaide'ye dayanan ve amacı Kudüs'ü birleştirmek olan bir rejimin, İsrail Devleti ile barış içinde yan yana yaşaması mümkün değildir. İsrail, er ya da geç Suriye ile savaşa girecektir" dedi.