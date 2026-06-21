Türkiye-İsrail savaşı yaşanır mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Sultan Alparslan ruhu sahada
İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin Suriye ile güçlenen stratejik bağlarını "İran’dan on bin kat daha fazla endişe verici" olarak nitelendirerek Siyonist rejimin içine düştüğü paniği gözler önüne serdi. Ankara’nın bölgedeki oyun kurucu hamlelerini ve Suriye'deki yeni dönemde üstlendiği garantör rolü hedef alan Chikli, Türkiye-Pakistan-Katar hattının kendileri için en büyük tehdit haline geldiğini itiraf etti. İsrail cephesinden yükselen bu panik dalgasını, uzman isimler A Haber canlı yayınında masaya yatırdı.
Türkiye'nin Suriye ile güçlenen bağına işaret eden İsrail Diaspora İşleri Bakanı Chikli, bu durumun İsrail için "İran'dan on bin kat daha fazla endişe verici" olduğunu dile getirdi.
İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Suriye'yi doğrudan hedef aldı. Chikli, Suriye'deki Ahmed Şara yönetimi için, "Kökleri IŞİD ve El Kaide'ye dayanan ve amacı Kudüs'ü birleştirmek olan bir rejimin, İsrail Devleti ile barış içinde yan yana yaşaması mümkün değildir. İsrail, er ya da geç Suriye ile savaşa girecektir" dedi.
TÜRKİYE-PAKİSTAN-KATAR VURGUSU
Orta Doğu'da Türkiye, Pakistan ve Katar'ın bağlarının güçlendiğine işaret eden Chikli, ABD ile İran'da yapılan mekik diplomasisinde Türkiye ve Pakistan'ın öne çıktığını, Katar'ın ise "halkla ilişkiler ve medya ayağı" olduğunu öne sürdü.
İran'ın ABD'yle imzaladığı mutabakat zaptıyla önemli kazanımlar elde ettiğini kabul eden Bakan, buna rağmen kendisini asıl endişelendiren unsurun bu yeni eksen olduğunu belirtti.
'ON BİN KAT DAHA ENDİŞE VERİCİ'
Türkiye'nin Şara yönetimiyle güçlü bağına işaret eden Chikli, "Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor. Türkiye, Suriye'de adeta bir himaye bölgesi kurdu. Türkiye ve Suriye, bizim için İran'dan on bin kat daha fazla endişe verici" ifadelerine yer verdi.