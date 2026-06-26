Bosna-Hersek taraftarlarından Filistin'e destek
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ABD'nin Seattle kentinde Dünya Kupası için bulunan Bosna-Hersek taraftarları, Filistin ve Bosna-Hersek bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Taraftarlar yürüyüş boyunca sık sık "Filistin, Filistin" sloganları atarak Filistin'e destek mesajı verdi.
2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Seattle kentinde bulunan Bosna-Hersek taraftarları, Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Ellerinde Filistin ve Bosna-Hersek bayrakları taşıyan taraftarlar, şehir merkezinde düzenlenen yürüyüş boyunca "Filistin, Filistin" sloganları attı.
Gösteri, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.