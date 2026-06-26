CANLI YAYIN

Bosna-Hersek taraftarlarından Filistin'e destek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bosna-Hersek taraftarlarından Filistin'e destek

ABD'nin Seattle kentinde Dünya Kupası için bulunan Bosna-Hersek taraftarları, Filistin ve Bosna-Hersek bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Taraftarlar yürüyüş boyunca sık sık "Filistin, Filistin" sloganları atarak Filistin'e destek mesajı verdi.

BOSNA-HERSEK TARAFTARLARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Seattle kentinde bulunan Bosna-Hersek taraftarları, Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Bosna-Hersek taraftarlarından Filistin'e destek yürüyüşü (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Bosna-Hersek taraftarlarından Filistin'e destek yürüyüşü (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ellerinde Filistin ve Bosna-Hersek bayrakları taşıyan taraftarlar, şehir merkezinde düzenlenen yürüyüş boyunca "Filistin, Filistin" sloganları attı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Gösteri, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın