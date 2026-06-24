İsrailli bakan ABD'yi tehdit etti! "Çatışma rotasına gireceğiz"

Katil İsrail devletinin Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD yönetimini İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle eleştirerek, "ABD'nin şu anda İran meselesindeki tutumu iyi değil. ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek ve bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak. Askeri adımlarımızı güvenlik çıkarlarımız belirleyecek" dedi.

ABD ile İran arasında kalıcı barış amacıyla süren müzakerelere İsrail'den tepki geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD yönetimini İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle eleştirerek, "ABD'nin şu anda İran meselesindeki tutumu iyi değil. Kiminle karşı karşıya olduklarını kavrayamıyorlar" ifadelerini kullandı.



İsrailli Bakan Zohar, ABD'ye sert bir mesaj göndererek, "ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek ve bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak. Askeri adımlarımızı güvenlik çıkarlarımız belirleyecek" şeklinde konuştu. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının etkinliğine ilişkin şüphelerini dile getiren Zohar, "Benim görüşüme göre ABD ile yapılacak bir anlaşma nükleer silah sorununu çözemeyecek ve savaş aşaması insanların düşündüğünden daha hızlı geri dönecek" dedi.