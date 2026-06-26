CANLI | Orta Doğu'da gergin gece! ABD'den Hürmüz'de hava saldırısı, İran'dan misilleme

Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Yaklaşık 1 saat önce İran'ın Hürmüzgan ilindeki Sirik bölgesine yönelik bir saldırı söz konusu oldu ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM resmen bu saldırıyı üstlendi. Saldırının gerekçesi olarak İran'ın Singapur'a bağlı bir gemiye düzenlediği saldırıya yanıt niteliğinde misilleme yapıldığı duyuruldu. Bu operasyonda bölgedeki radar sistemleri, insansız hava araçları ve füze depoları hedef alındı. İran medyasında da Sirik adasındaki bir iskeleden çok ciddi patlama seslerinin geldiği doğrulanmış oldu" ifadelerini kullandı.

“İRAN MİSİLLEME HAZIRLIĞINDA”

Karabağ, olayların başlangıcına dair, "Önceki gün akşam saatlerinde Umman kıyılarında hareket eden ticari bir gemiye saldırı yapıldı. Mutabakat zaptı hayata geçtikten sonra ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. İran resmi bir açıklama yapmasa da Donald Trump, İran'ın 4 İHA fırlattığını, 3'ünün düşürüldüğünü ancak birinin gemiye isabet ettiğini duyurdu. İran şimdi nasıl bir misilleme yapacak? Genellikle bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik adımlar atılıyordu, İran medyasından gelen bilgiler yine bir misilleme hazırlığı olduğunu gösteriyor" sözlerini kaydetti.

WASHINGTON’DA KIRMIZI ÇİZGİ ALARMI: "BU APTALCA BİR İHLALDİR"

Saldırının ABD ayağındaki yansımalarını değerlendiren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Donald Trump'ın açıklamalarını hatırlatarak, "Trump, 'İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattı. Bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir' diyerek tepkisini ortaya koydu. CENTCOM ise operasyonun orantılı bir meşru müdafaa olduğunu ve deniz ticaretinin güvenliğini korumayı amaçladığını bildirdi" dedi.

“AMAÇ TOPYEKÜN SAVAŞ DEĞİL CAYDIRICILIK”

ABD medyasındaki havayı da aktaran Sapmaz, "Wall Street Journal'a göre İran'ın gemi saldırısı Washington'da kırmızı çizginin aşılması olarak görüldü, ancak Beyaz Saray'ın hedefi topyekün savaş değil caydırıcılığı yeniden tesis etmek. Trump'ın 'İran bunun bedelini ödeyecek' mesajı vermesine rağmen, yaklaşan 3 Kasım seçimleri ve düşen petrol fiyatları göz önüne alındığında, ben bu durumun büyük bir savaşa evrileceğine ihtimal vermiyorum. Trump, Netanyahu ile olan çekişmeli sürecinde onların ekmeğine yağ sürecek bir çatışmaya girmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ’DE EGEMENLİK SAVAŞI: KİMİN ROTASI GEÇERLİ?

Anlaşma metnindeki belirsizliklere ve bölgedeki rota krizine dikkat çeken Ekber Karabağ, "Uzlaşma maddelerinden bağımsız olarak taraflar kendi yorumlarını ön plana çıkarıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bölge ülkelerini ziyaret ederek Hürmüz'ün uluslararası su olduğunu ve İran'ın buradan para alamayacağını vurguladı. Ancak İran, buranın kendi ve Umman'ın kara suları olduğunu iddia ediyor. İran Devrim Muhafızları, 'Bütün izinler ve rotalar İran tarafından belirlenecektir, bunun dışındaki geçişlerin sonuçları olur' diyerek tehditlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Umman'ın pozisyonuna ilişkin ise Karabağ, "Umman'ın net pozisyonu biraz karışık. Bir yandan Körfez İşbirliği Teşkilatı ile birlikte hareket ederek bölgenin kontrol edilemeyeceği yönündeki ortak açıklamaya imza atıyorlar, diğer yandan İran ile ortak bir komite kurup giriş çıkışlara nezaret edeceklerini söylüyorlar. Katar da bu süreçten bağımsız olarak İran, Umman ve Körfez ülkelerini kapsayan yeni bir mekanizma kurmak istiyor" diyerek bölgedeki diplomatik trafiğin karmaşıklığını aktardı.