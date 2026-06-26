CANLI | Orta Doğu'da gergin gece! ABD'den Hürmüz'de hava saldırısı, İran'dan misilleme
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye yönelik saldırıya misilleme olarak İran'daki füze ve İHA depoları ile kıyı radar tesislerini vurdu. İran, buna karşılık bölgedeki ABD konuşlanma noktalarını hedef aldığını açıklarken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir." diyerek Tahran'a sert mesaj gönderdi.
ABD ile İran arasında varılan geçici mutabakata rağmen Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari gemiye düzenlenen saldırının ardından güvenlik endişeleri artarken, BM tahliye operasyonunu geçici olarak durdurdu.
ABD, İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı.
İŞTE ORTA DOĞU'DA ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
JD VANCE: ŞİDDETE ŞİDDETLE KARŞILIK VELİLECEKTİR
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın, ABD ile mutabakatına ilişkin anlaşmazlığı olması halinde iletişime geçebileceğini belirterek, “Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.” dedi.
Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a hava saldırıları düzenlendiğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.
“İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk.” ifadelerini kullanan Vance, “Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda anlaşmazlıkları varsa, (İran) telefon açabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.
Vance, paylaşımında ayrıca, “Ancak şiddete, şiddetle karşılık verilecektir.” ifadelerine yer verdi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtilmişti.
DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD'NİN BÖLGEDEKİ KONUŞLANMA NOKTALARINI VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık, ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu." denildi.
Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.
ABD ile varılan Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin "çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı" savunuldu.
Açıklamada, "Buna gerekli yanıt verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.
İRAN BASINI "ABD'YE KARŞILIK VERİLECEĞİ HABERLERİNİ" YALANALADI
İran'ın Fars Haber Ajansı, ülke medyasında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen ve ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısının bertaraf edildiği ve buna uygun zaman ve yerde karşılık verileceği yönündeki açıklamanın Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olmadığını duyurdu.
Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcülüğünden aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde, son saatlerde ABD ile yaşanan çatışmaya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamaların doğru olmadığını yazdı.
Fars Haber Ajansının açıklamayı yalanlayan haberinin ardından bazı haber ajansları da paylaştıkları haberlerini yayından kaldırdı. İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İran'ın ana akım medya kuruluşlarından ISNA ve Tabnak gibi haber kuruluşlarında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamada, "Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz." ifadelerine yer verilmişti.