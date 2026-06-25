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Filipinler’de lise saldırısının ardından şiddet içerikli video oyunu “Gorebox” oyunu engellendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filipinler’de lise saldırısının ardından şiddet içerikli video oyunu “Gorebox” oyunu engellendi

Filipinler'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırının 14 yaşındaki şüphelisinin oynadığı iddia edilen şiddet içerikli video oyunu Gorebox'a erişim geçici olarak engellendi.

BBC'nin haberine göre, San Jose Ulusal Lisesi'nde meydana gelen ve 3 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından polis, 2 şüpheliden birinin "Gorebox" isimli video oyunu oynadığını belirledi.

Oyuna erişim, geçici olarak engellendi.

Ülkenin Siber Güvenlik Kurumu, "Bu trajik olaya katkıda bulunmuş olabilecek olası çevrim içi etkileri göz ardı edemeyiz." ifadesini kullandı.

Siber Suçlar Soruşturma ve Koordinasyon Merkezi Müsteşarı Aboy Paraiso da oyuna erişimin geçici olarak engellenmesinin platformun şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir rol oynayıp oynamadığının değerlendirmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Filipin Ulusal Polisi Sözcüsü Allan Rae Co ise 14 yaşındaki şüphelinin çevrim içi içeriklerden "yoğun şekilde etkilenmiş göründüğünü", ayrıca internette şiddet içerikli paylaşımlar yaptığını belirtti.

Saldırıdan önce iki çocuğun kendilerini tuvalete kapattıklarını aktaran Co, "Tüm işaretler bunun planlı bir eylem olduğuna işaret ediyor." dedi.

Google Play'deki açıklamasında "Gorebox" isimli oyunun, oyuncuların "istediği her şeyi yok edebileceği" ve "geniş bir silah ve patlayıcı cephaneliğiyle acımasızca çatışmaya girebileceği" bir oyun olarak tanımlandığı görüldü.

FİLİPİNLER'DE OKUL SALDIRISI

Filipinler'deki San Jose Ulusal Lisesi'nde pazartesi yaşanan silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, saldırıyla bağlantılı iki erkek şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu açıklamış ve olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ekipler sevk edildiğini bildirmişti.

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